El nuevo aumento de la VTV disparó las críticas de quienes la consideran un "curro de la política para sus amigos"

El Gobierno porteño resolvió aumentar el costo de realizar la Verificación Técnica Vehicular en un 80% a partir de febrero de 2023, pero luego, en una segunda etapa, el aumento llegará al 131% en el mes de mayo, de acuerdo a lo propuesto por la Oficina de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad.

En rigor, los autos pasarán a pagar de $4.024 a $7.242 en febrero, y $9.296 desde mayo, mientras que las motos pasarán de abonar $1.513 a pagar $2.723 en febrero y $3.495 a partir de mayo.

La VTV es obligatoria para vehículos con más de tres años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros de uso, y para las motocicletas que tengan más de un año de antigüedad.

De acuerdo a lo que informaron desde el gobierno porteño, la última vez que se actualizó el valor de este servicio fue en enero de 2022.

Desde CABA argumentaron: "La actualización de tarifas propuesta tiene que ver con adecuaciones que son necesarias para el funcionamiento de los servicios. Para asegurar su operación, su mantenimiento, y también sostener el salario de los trabajadores. Estos servicios tienen costos fijos que se adecúan periódicamente de acuerdo a la inflación. El contexto inflacionario del país afecta a distintos insumos del sector como combustible, seguros, verificaciones y también los salarios de los trabajadores".

Críticas a la VTV

El aumento disparó las críticas a la VTV por parte de quienes la consideran innecesaria y que sostienen que es un "curro". Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y exadministrador general de Vialidad Nacional se opone fervientemente a la Verificación Técnica Vehicular, a tal punto que la utiliza para hacer campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Adiós VTV si me eligen gobernador. Ejemplo sintético de los curros que arma la política para sus amigos", escribió en su cuenta de Twitter.

De hecho, un usuario de la red social le comentó que para él no tendrían que sacar la VTV, sino mejorar el sistema, a lo que Iguacel respondió: "Hay que concentrarse en mejorar sistemas de utilidad y no perder tiempo en cosas que aunque anden perfecto no resuelven los problemas". Debajo de su réplica adjuntó un informe del Centro de Experimentación de Seguridad Vial en el que se indicaba que la mayor causa de siniestralidad es el error humano y no el estado del vehículo.

Por su parte, la economista Diana Mondino cargó las tintas contra Horacio Rodríguez Larreta y pidió la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular: "Hace dos días Larreta hablaba de un gobierno austero y hoy nombró 3 nuevos secretarios. En el medio casi triplicó el impuesto a la VTV que encima es un parto burocrático, el cual hay que eliminar. La inviabilidad es total".

El legislador del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Pablo Arenaza, adelantó que propondrá un proyecto de ley para que la VTV pase a ser una declaración jurada. "La VTV se tiene que transformar en una declaración jurada con costo 0 para los usuarios, donde manifestás el estado del auto y si incumplís tendrás una sanción. Voy a presentar el proyecto en la Legislatura porteña. Basta de gastos inútiles", aseguró.

Lo propio hizo el economista Manuel Adorni: "Hay que exterminar la VTV y los 1.555 Registros de la Propiedad Automotor que existen a lo largo y ancho del país. Fin".

La respuesta de CABA a quienes dicen que la VTV es un "curro"

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostienen que "se implementa un Plan de Seguridad Vial integral" y "la VTV no es la única política que se lleva a cabo".

"Se trabaja sobre cuatro herramientas de gestión: 1) infraestructura, 2) fiscalización y vehículos seguros, 3) comunicación, educación y capacitación de los usuarios de la vía y 4) compromiso ciudadano. Este Plan de Seguridad Vial fue pensado junto con los vecinos y las ONGs familiares de víctimas en siniestros de tránsito", añadieron fuentes oficiales.

CABA: ¿cuánto aumentará la VTV y el estacionamiento medido en 2023?

En esa línea, comentan: "Algunos hitos de este año tienen que ver con otras acciones que son complementarias: inhabilitación de la licencia por alcoholemia positiva por un mínimo de 2 meses y realización de un taller específico de seguridad vial, implementación de examen de obtención de la licencia de conducir en calle, renovación del sistema de fiscalización electrónica, extensión de la red Metrobus y red de ciclovías e incorporación de infraestructura de calidad".

Por otra parte, indicaron que "la implementación obligatoria de la VTV desde 2016 tiene un papel clave para garantizar la seguridad vial de los que circulan y reducir las posibilidades de siniestros viales causados por fallas mecánicas". También mencionaron que "el 20% de los autos y motos que pasaron desde entonces resultaron rechazados o condicionales, es decir, que no estaban en condiciones de circular" y recordaron que "CABA no es la única jurisdicción donde la VTV es obligatoria. En provincia de Buenos Aires también lo es".

Por último, aportaron datos duros sobre los siniestros viales: "Durante 2021 se registraron 96 víctimas fatales a causa de un siniestro vial en la Ciudad de Buenos Aires según el informe anual del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Sin tener en cuenta el 2020, año que registró los niveles mínimos de circulación por la pandemia, es la menor cifra desde el 2010".

Curva de evolución de víctimas fatales en siniestros viales

JP/fl