C5N entrevistaba a un casual 'vecino de Congreso', pero al movilero se le escapó el nombre y terminaron en memes

El viernes al mediodía el barrio de Congreso era un volcán. No solo por la térmica, que rozaba los 40 grados, sino por la pulseada política en torno a la ley ómnibus, y por el gigantesco operativo de seguridad que intentaba contener a grupos violentos de militantes de izquierda, que cortaban las calles aledañas y además provocaban incidentes. Con ese cuadro de contexto, en C5N cuestionaban "la salvaje represión policial" y en un móvil en la zona entrevistaron a un sujeto que casualmente pasaba por el lugar...

"Señor, para C5N ¿usted es de la zona?", le preguntó el movilero al entrevistado, que calvo y detrás de lentes oscuros señaló "si, soy de la zona, circulo por acá... trabajo por acá...". La pregunta siguiente apuntó a qué pensaba del operativo de seguridad y "la represión en la zona", a lo que el hombre asintió, indicando "ha sido todo un desastre, ayer y anteayer, la verdad una zona militarizada, no nos dejan circular, pero no las manifestaciones, sino que los que nos dejan pasar y cortan todo son los policías y la Gendarmería".

"Los policías son los primeros que cortan la circulación, además de la bestialidad que han cometido con la gente, con los manifestantes", apuntó el entrevistado, que además de criticar a los uniformados apoyó las posiciones políticas de los militantes: "Yo no me he manifestado, pero estoy de acuerdo con la manifestación", explicó, y extendió esa severa mirada al rumbo del gobierno de Javier Milei diciendo "la destrucción del ingreso que ha hecho esta gente, es impresionante".

Parecía una nota más, hasta que el notero le preguntó al sujeto "si también sus familiares también la están pasando mal", y allí deslizó las tres palabras fatales: "Guillermo me dijo, no?", en alusión a su nombre, y en el comienzo de la nota no se lo habían preguntado ya que lo cruzaron como que circunstancialmente pasaba por allí:

Los comentarios y burlas en X, la ex Twitter, aparecieron enseguida, y hasta el propio Eduardo Feinmann, en su cuenta oficial de la red de Musk ironizó preguntándose cómo sabía el notero el nombre del vecino:

El notero se lo encuentra de “casualidad” en la calle, lo entrevista, y casi al terminar lo saluda por su nombre…como sabía cómo se llamaba? pic.twitter.com/z8eLCZG5EP — Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 2, 2024

Y así comenzaron a multiplicarse los comentarios sobre esa nota 'casual':

El periodista, es hijo no reconocido de Nostradamus — Claudio Rodriguez (@zrapthor) February 2, 2024

le dice Guillermo me dijo? jamas le dijo el nombre, prepárense para verlo en todos lados al pelado porque repiten siempre los mismos — Andres Perez (@Andreslperez256) February 2, 2024

Son todos unos cachivaches , el mismo pelado sale después con pelo largo y también se llama Guillermo — Roger Road (@roger_road) February 2, 2024

Hola,soy Guillermo, , tal vez me conozcan por obras como" yo no me he manifestado" ," La represión fue brutal" o , " y pasaba por acá de casualidad. " pic.twitter.com/ssBx3axSOD — Monina G. Garibaldi (@MoniGaribaldi) February 3, 2024

Está más arreglado que la final del '90. — juli80 (@juli8013) February 2, 2024

Contratado ya sabía el nombre,todo preparado — Silvia Suarez (@SilviaSuarez63) February 2, 2024

El mismo Feinmann agregó más tarde que el entrevistado era "Guillermo Alvarez, muchos años asesor de la comisión de Discapacidad de Diputados:

Se llama Guillermo Álvarez, muchos años asesor de la comisión de discapacidad en la Cámara de Diputados. https://t.co/SHj8UX9AFh — Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 2, 2024

Lo curioso fue que en medio de esa catarata de cargadas y chanzas, todo un desfile de sarcasmo, apareció en X un usuario que recogió el guante del conductor de 'Alguien tiene que decirlo" y dijo ser el sujeto de la entrevista: "Si, Guillermo Alvarez, soy asesor y fui muchos años de la Comisión de Discapacidad:

Si Guillermo Alvarez, soy asesor y fui muchos años de la Comisión de Discapacidad.

Si necesitas algún otro dato te lo doy.

Lo que dije es verdad. La nota no es preparada. No soy artista de ningún medio.mi categoría es A6 (gano 10% de lo ganas vos) lo mío es vocación de servicio — GUILLERMO ALVAREZ (@GUILLERMODARIO) February 3, 2024

"Si necesitás algún otro dato te lo doy", agregó "Guillermo", negando que fuera "un artista de algún medio", incluso señalando "gano 10% de lo que ganás vos" (siempre contestándole a Feinmann), para cerrar destacando que "la nota era verdad, no fue preparada", ya que lo suyo, aformó tajante, "es vocación de servicio".

Para evitar esas filosas miradas de redes, tal vez le convendría a Guillermo evitar que esa firme vocación de servicio vuelva a salir al aire en alguna calle por C5N. Al menos por un tiempo.

"Ustedes nos joden la vida por unos mangos"

Pero faltaba un video más, como cierre de la historia, el de otro usuario de redes, que habla visiblemente enojado por "esa nota que están haciendo a un jubilado trucho", y cuestiona lo que estaban haciendo en ese móvil de C5N:

Petrificado, "Guillermo" no atina ni a responder, en tanto que el notero del canal, también sin decir palabra, sale disparado hacia el móvil en que había llegado. La nota 'casual' había terminado.

