Video | Una mujer da de comer en la boca al mayor depredador marino

Si existe un depredador en el fondo marino es el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), un muchachote corpulento que puede llegar a pesar 850 kilos y medir 5,5 metros de largo. Es un “superpredador”, ya que se sitúa en el primer puesto de su cadena alimentaria. Al ser omnívoro, come de todo y se ganó el mote de “basurero del mar”: peces, calamares, rayas, crustáceos, serpientes, tortugas, aves, mamíferos marinos –¿y por qué no humanos?- conforman su dieta favorita.

A pesar de este prontuario, la canadiense Terri Olah, una buceadora experimentada de 53 años, no les tiene miedo. Tampoco le tiembla la mano a la hora de acercarse a los tiburones para darles de comer en la boca, extendiendo hacia ellos su brazo. Así lo comprobó Scott Belt, un fotógrafo aficionado de 58 años que quiso verlo con sus propios ojos y lo registró en el video que acompaña esta nota.

Los tiburones más peligrosos del mundo

Terri, buceadora de experiencia, conduce inmersiones en las aguas oceánicas de la costa norte del condado de Palm Beach, en Florida, junto a quienes se animen a escoltarla o incluso darle de comer a sus “mascotas”.

“El tiburón tigre tiene un estilo de alimentación agresivo e indiscriminado, usando el factor sorpresa como parte de su ataque, ocultándose en los fondos marinos para acercarse a gran velocidad a la presa elegida antes de que pueda escapar,” narra un entrenador del Aquario Costa de Almería, en España, que se dedica a lo mismo, pero no en un espacio imprevisible como el fondo inmenso del océano, sino dentro de una jaula. La afición de Terri Olah no tiene parangón. Junto a una socia, maneja hace 20 años la empresa Shark Diver Travel in Jupiter, que organiza inmersiones junto a estos mamíferos que tal vez hayan llegado a tomarle cariño.

Cuando los encuentra con un anzuelo de pesca atravesándoles la mandíbula, ella misma se los quita. Algo así como la remake de Androcles y el león.



Su comportamiento, por otra parte es peculiar. Tanto machos como hembras tienen muchas parejas, a pesar de que el apareamiento suceda solamente cada tres años. La madre da a luz entre 30 y 50 tiburones completamente desarrollados.

Esta especie de tiburones, además, puede asomar por cualquier parte, ya que también acostumbra subir a la superficie y engullir de un bocado cualquier cosa que flote sobre el agua, aunque tan solo sea una botella de plástico. Si busca un encuentro cercano, por favor consultar con Terri.