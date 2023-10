Infierno en una disco en Murcia: ya son 13 los muertos por un incendio y siguen las tareas de remoción

En una tragedia que conmueve a España este domingo, ya son 13 las personas que murieron en el incendio de una discoteca en la ciudad española de Murcia, un balance que se agrava minuto a minuto y cuyo saldo final todavía no puede definirse.

"Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13", anunció esta mañana el alcalde de Murcia en X (antes Twitter). "Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas", indicaron los servicios de rescate.

El fuego, que se declaró hacia las 06H00 de la mañana (04H00 GMT) en la discoteca Teatre, ubicado en el barrio de Atalayas, fue de "extrema gravedad", dijo Ballesta a la prensa desde el lugar del siniestro.

Los bomberos que llegaron al lugara los pocos minutos lograron sofocar el incendio en menos de una hora, pero "aún quedan cuerpos por sacar" de entre los escombros, "una tarea complicada dado el riesgo de derrumbe", dijo el alcalde.

Además se indicó que cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, resultaron afectados por la inhalación de humo. Un portavoz de la policía nacional explicó a AFP que la prioridad es encontrar a los desaparecidos.

El funcionario dijo que el sábado había una fiesta de cumpleaños en el local y que hay decenas de asistentes que todavía no han sido localizados, muchos de los cuales escaparon por su cuenta al momento de la tragedia, pero que deben encontrar para verificar que se encuentran bien.

"La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance", dijo precisando que todavía "no sabemos nada sobre las causas del incendio".

Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia, dijo a la cadena Onda Regional de Murcia que si se sabe que el punto crítico donde se habría iniciado el incendio está en la primera planta de la discoteca y que seis de las víctimas localizadas se encontraban en ese lugar.

El mensaje del presidente Pedro Sánchez

Fotos difundidas por los servicios de emergencia muestran camiones de bomberos lanzando agua a la fachada ennegrecida y un espeso humo saliendo del tejado de la discoteca. "Los bomberos continúan trabajando para establecer el número de desaparecidos", añadieron los servicios de emergencias, que establecieron una zona de información a familiares.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, expresó en X su "cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico incendio".

El alcalde de Murcia declaró tres días de duelo e informó que hay movilizados 40 bomberos y 12 vehículos de emergencia. "Fuerza y ánimo a los familiares y amigos en estos complicados momentos", dijo el alcalde.

AFP/HB