A horas de la tragedia, comenzaron a salir a la luz distintos testimonios de las víctimas que se encontraban dentro de la discoteca que se incendió en la ciudad española de Murcia. Algunos de los audios son de personas que aún no fueron encontradas, mientras que otros pertenecen a individuos que lograron escapar de las llamas.

El Centro de Coordinación de Emergencias actualizó la información sobre el hecho ocurrido esta madrugada, elevando a trece el número de víctimas fatales. Sin embargo, no se descarta que el número de fallecidos ascienda, en un balance que se agrava minuto a minuto y cuyo saldo final todavía no puede definirse. En ese sentido, los rescatistas sostuvieron que "no habrá balance definitivo de víctimas" hasta que concluyan sus labores.

Infierno en una disco en Murcia: ya son 13 los muertos por un incendio y siguen las tareas de remoción

En diálogo con la prensa, un hombre que se identificó como Jairo y se presentó como el padre de una de las víctimas señaló que no tenía noticias de su hija, de 28 años. Según contó, la joven se encontraba en el lugar con su pareja y otros amigos de Caravaca de la Cruz, donde residen. "En Caravaca no hay discotecas; vinieron a amanecer. Era la segunda vez que venía", precisó el hombre.

Sumado a esto, relató que la joven les envió un audio cerca de las 6:06, donde "le alcanzó para despedirse" de su familia en medio del llanto. "Mami, la amo, nos vamos a morir", exclamó la joven en el mensaje, mientras de fondo se escucha gente que pide a los gritos que enciendan la luz. Esa fue la última comunicación que Jairo tuvo con su hija, siendo que se desconoce su estado.

"Estamos destrozados": el relato de los testigos que asistieron a un cumpleaños en la discoteca

Otro de los testigos que habló fue Alan Antonio Antía, vecino de la región que se encontraba en la zona. El joven contó que asistió a un cumpleaños que se estaba festejando en Fonda Milagros, donde se originaron los hechos, del cual participaron unas veinte personas de entre 30 y 50 años, todas nicaragüenses, a excepción de un ecuatoriano.

El joven que estaba festejando su cumpleaños era Eric Hernández. El hombre había reunido a varios familiares y amigos para cenar, pero solo nueve continuaron la fiesta en la discoteca. "Me llamaron al móvil a las 5:30 de la mañana. Cogí mi patinete y cuando llegué a la zona de las Atalayas me encontré que el local La Fonda estaba en llamas", comenzó relatando el hombre Antía.

"Ardía el techo y algunas personas que estaban en la planta baja consiguieron salir. La gente comentaba que había muchas personas dentro, fue muy angustioso. El fuego cubría todo el techo y la fachada", agregó el joven, quien también es uno de los primos del cumpleañeros y uno de los pocos que solo había estado en el negocio durante la cena.

Según las autoridades, el punto crítico donde se habría iniciado el incendio está en la primera planta de la discoteca.

"El techo de la discoteca se vino abajo. Nos conocemos de hace muchísimos años. Estamos destrozados”, lamentó otro de los jóvenes que estaba en el local en una conversación con La Verdad de Murcia. "Empecé a oler a humo, venía de la planta de arriba. Los empleados de la discoteca empezaron a desalojar. En la discoteca había cientos de personas porque había muchas celebraciones", relató uno de los testigos.

"Nunca nos esperábamos que ocurriese esta tragedia. Bajé a la barra a pedirme una copa sin saber que mis amigos y familiares se iban a quedar atrapados", agregó Walter, otro de los invitados que consiguió escapar del fuego. A raíz de los hechos, el joven pidió que se confirme lo más pronto posible la identidad de los fallecidos para "recibir el golpe" y asimilar la noticia. La madre y el hermano del cumpleañeros son dos de las personas desaparecidas.

El historial de incendios mortíferos en discotecas españolas

El incendio que esta madrugada afectó a varias discotecas de la zona de Atalayas de Murcia es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas. En total, al menos 154 personas murieron en los últimos 45 años en incendios registrados en salas de fiesta y discotecas de España.

La mayor tragedia vivida en una discoteca en España tuvo lugar en la discoteca Alcalá 20, de Madrid, el 17 de diciembre de 1983, cuando un incendio originado tras las cortinas del escenario del local acabó con la vida de 81 personas.

Tras el siniestro en Madrid en 1983, se registró en 1990 el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, donde 43 personas murieron intoxicadas por la inhalación de gases.

En Barcelona, en la sala de fiestas Scala también tuvo lugar un incendio que dejó cuatro personas muertas en 1978. Un año después, en Ubrique (Cádiz), las llamas de un local tuvo un saldo seis víctimas mortales y diez heridos.

Cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, resultaron afectados por la inhalación de humo.

En Madrid, también en 1979, un incendio en la discoteca Charada provocó la muerte de cuatro personas, mientras que en 1983, más de 80 personas perdieron la vida en el incendio de la discoteca Alcalá 20. Cinco años después, en el pub Dickens de Vitoria, tres personas fallecieron por un incendio.

En 1992, cuatro personas perdieron la vida en la tragedia del Miami Club de Barcelona, y en 1996, en Valladolid murieron cuatro personas en el incendio de la discoteca Siete siete.

Ya en el siglo XXI, dos personas perdieron la vida en el incendio del local La nuit de la nuit, situado en la carretera N-IV, en Valdepeñas (Ciudad Real), mientras que este año, tres personas murieron y una docena resultaron heridas en un incendio ocurrido en el Burro Canaglia, un restaurante de Madrid.