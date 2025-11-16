La tapa del Diario PERFIL del domingo 16 de noviembre de 2025

Crece la desconfianza entre los gobernadores por el poder de decisión de Adorni y Santilli. Comienza a bajar la espuma del “efecto Colo”. Los mandatarios dialoguistas ya suman dos años de negociaciones fallidas con la Casa Rosada y siguen sin resultados ni propuestas concretas. Mientras, un peronismo agobiado avanza en tres velocidades y busca un difícil equilibrio para no romperse.

Lo que queda en las cenizas. Conmoción por el incendio en Ezeiza que destruyó cuatro fábricas y un depósito de Iron Mountain. Distintas fuentes señalan denuncias previas sobre escapes de gas.

Clase media en llamas: pasó de comprar con tarjeta a vender sus pertenencias.

Otoño del patriarca: otoño del patriarca. Antes de la reforma laboral, los Moyano en crisis.

Clan Sena: todos fueron culpables por el crimen de Cecilia. Fallo histórico en el juicio chaqueño.

Pese a la euforia de Milei, el círculo rojo duda del rumbo económico.

Acusaciones contra el padre del Presidente. Es en Santiago del Estero, por 3.300 hectáreas que habría cedido Norberto Milei.

Causa Spagnuolo: la peor noticia poselectoral para la LLA.

“Periodismo Puro”. Entrevista de Jorge Fontevecchia a David Rieff, autor de los libros Elogio del olvido y Deseo y destino.

México. Masiva marcha en contra de la política de seguridad de Sheinbaum tras el asesinato de un alcalde en Michoacán.

Elección en Chile: riesgo de sorpresas. Tres candidatos de derecha y una del PC.

Negocios y trabajo. Emiliano Kargieman, de Sur Energy, socia de OpenAI: la inversión que generará al final cien puestos de trabajo.

Deportes

San Martín de San Juan y Godoy Cruz se fueron a la B.

Clasificación en peligro para dos grandes: River y Racing.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Costa, Duran Barba, Valdés, Lloret, Fraga, G. González y J. Fontevecchia..

