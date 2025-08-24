La tapa del Diario PERFIL del domingo 24 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.063 del Diario PERFIL, de este domingo 24 de agosto de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, y Sólo por Gusto:

Los números oscuros de la Andis también involucran a Spagnuolo. La gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad demuestra descontrol y al menos falencias administrativas. Curiosas tercerizaciones y financiamientos dudosos son parte de un escenario complejo. En paralelo, fueron quitadas pensiones a personas sin las auditorías necesarias para hacerlo.

Artículo 7: “tolerancia cero con la corrupción”. La droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker tiene un estricto código de ética. Ayer, su sede de Ramos Mejía apareció con pintadas que cuestionan su vínculo con Milei.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos dio la primera respuesta oficial cuatro días después sobre los audios de Spagnuolo: “Está todo armado”.

La secretaría de Karina Milei aumentó 2.400% su presupuesto en comunicación en 2025.

Se multiplica el déficit comercial con China y Brasil, los socios principales de la Argentina.

Mauricio Macri rearma su futuro con los heridos de su partido mientras crece la guerra PRO en la Cámara de Diputados.

‘Periodismo puro’. Fontevecchia entrevista a Daniel S. Milo, filósofo: el vínculo que une neoliberalismo y neodarwinismo.

“Lo volvería a hacer”. La prepotente confesión de Omar Pérez, femicida, antes de escuchar la sentencia de su juicio.

Petro cambia de estrategia ante la ola de violencia narco en Colombia y lanza una ofensiva militar en el suroeste del país.

Trump militariza las calles de EE.UU.. Inquietud en Washington.

En 15 años el malestar psicológico de los argentinos creció hasta casi el 30%.

Récord de ballenas francas en Chubut. Buena noticia en materia ambiental.

Deportes

Triunfo heroico de Los Pumas contra los All Blacks en Vélez. Fue 29-23, con una tarea colosal.

San Lorenzo le ganó 1-0 a Instituto y llegó a la punta.

Di María hizo un gol que quedará en la historia. Definió el clásico rosarino con un tiro libre espectacular.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Fidanza, Fara, Duran Barba, Haime, Sinay, Lloret, Berardo, G. González y J. Fontevecchia.

HB