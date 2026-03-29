La tapa del Diario PERFIL del domingo 29 de marzo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.125 del Diario PERFIL, de este domingo 29 de marzo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Luego de los insultos, Kicillof le contesta a Milei: “No es fácil tomar en serio su palabra”. En su primer reportaje luego de la Cadena Nacional, el gobernador habló con PERFIL sobre el fallo de YPF y le pide al primer mandatario que “deje de atribuirse cosas que no corresponden” y que reconozca que la nacionalización no fue un perjuicio. Además, “tenemos la obligación de generar una alternativa para 2027”.

Pilar Ramírez, la jefa que quiere ‘el Jefe’. La dirigente porteña más leal a Karina puede ser una opción en CABA si estallan los casos de corrupción. Un trayecto político que promete llegar muy lejos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más problemas para adorni: ordenan perimetral para Grandio por hostigar a la testigo que lo complicó.

Massa. Considera que no es el momento de apurarse con candidaturas.

El fondo Burford no apelaría ante la corte porque teme perder mucho dinero.

En Mónaco, el Papa habló de la pobreza. Fue recibido por la familia del príncipe.

Rafael Bielsa escribe sobre la crueldad en tiempos de guerra.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista al politólogo Ernesto Calvo. La polarización, también como una cuestión afectiva.

Información privilegiada. En Wall Street crecen sospechas sobre el manejo de acciones petroleras que produjo ganancias extraordinarias.

“Lean la causa”. Desde la unidad de La Plata un policía condenado a perpetua pide desesperadamente la revisión de su caso.

Eutanasia. Advierten que la actual Ley de Muerte Digna sigue siendo desconocida y está mal aplicada. Hablan especialistas.

El progresismo se une contra Trump.

Incertidumbre en la Selección por el bajo rendimiento a pocos meses del Mundial.

Escriben en esta edición:

Calvo, García, Burgueño, Fidanza, Fara, Duran Barba, Castro, Pianta, Sinay, Cwaik, Lloret, G. González y J. Fontevecchia.

HB