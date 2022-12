Larreta aprieta la marca sobre el Banco Nación: "No reciben órdenes del Presidente, deben girarnos el dinero el lunes"

Mientras el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires continúan en conflicto por los fondos de coparticipación, y el presidente Alberto Fernández a su vez choca con la Justicia al señalar que no acatará nada menos un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, este sábado el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta insistió en sus críticas al Mandatario, pero en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre deslizó otra línea de presión a la que seguramente apuntarán los abogados de la Ciudad cuando llegue el momento: la de los funcionarios de carrera del Banco Nación, los empleados que al final del espinel y lejos de las declaraciones políticas son los que "aprietan las teclas" del sistema que distribuye entre las provincias el flujo de dinero que viene de la AFIP.

La cuestión es simple, Larreta insistió en que "el Presidente no interviene en la distribución del dinero, eso lo hace de manera automática el Banco Nación, que el que recibe el dinero desde la AFIP y lo transfiere todos los los días en los porcentajes que corresponden a cada provincia. Por eso nosotros esperamos que el personal, los funcionarios de carrera del Banco Nación, cumplan con el fallo de la Corte Suprema..."

"T​enemos la expectativa de que el lunes se nos gire el dinero, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte", agregó Larreta, precisando "no tengo ninguna duda de que al final del camino esto se va a cumplir. De una manera o de otra, más tarde o más temprano. Puede llevar unos días, esperemos que sea lo más rápido posible".

La estrategia porteña busca que los técnicos y empleados del Nación conjeturen que pueden terminar siendo ellos los que tengan problemas con la Justicia, si como indicaron Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, se "desobedece" el fallo de la Corte, que ordenó restituir a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de coparticipación. "Si los funcionarios del Banco no lo hacen, entonces serán ellos los que estén incumpliendo un fallo de la Corte Suprema", repitió Larreta.

Coparticipación porteña: el Gobierno nacional no cumplirá el fallo y "recusará" a los miembros de la Corte Suprema

Para Larreta, la desobediencia del jefe de Estado "no tiene antecedentes en la democracia, es realmente gravísimo, como si fuera un golpe institucional, porque es no respetar un fallo de la Corte, el tribunal máximo de la Argentina".

"Es un golpe institucional, no hay otra forma de llamarlo. No cumplir un fallo de la Corte es gravísimo, de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en muchas décadas en Argentina", agregó en sus declaraciones radiales.

El candidato a presidente en las próximas elecciones adelantó que "vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir".

"Acá está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no"

El referente de Juntos por el Cambio sostuvo que "no es una discusión de plata" sinó que "está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no". "Si queremos tener un país donde se respeten las instituciones o donde el autoritarismo manda. En un país donde no se cumplen las normas, una vez que no se cumple una ya entrás en riesgo de que no se cumpla ninguna", esgrimió.

Horacio Rodríguez Larreta: "El presidente decidió atentar contra el Estado de derecho y la democracia"

Por otra parte, expresó su preocupación sobre que se vuelva una constante los incumplimientos a los fallos del Máximo Tribunal: "Desde el momento en el que el Presidente dice ‘no cumplo el fallo de la Corte’, mañana no cumple otro, pasado mañana otro y se acabó el sistema institucional. Una vez que hay un antecedente, todo vale".

Por último, cerró: "Un fallo como este refuerza el federalismo, porque es un antecedente de que nunca más un Presidente va a poder sacarle fondos a un distrito. Hoy le saca a la capital, mañana le puede sacar a Santiago del Estero, Formosa o el que sea. Al que se cruza políticamente en contra le puede sacar plata".