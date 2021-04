López Rosetti explicó la muerte de Mauro Viale: "El COVID-19 puede generar una arritmia severa"

El periodista y relator deportivo Mauro Viale, de 73 años, falleció en la noche del domingo 11 de abril al sufrir un paro cardíaco y tras permanecer internado desde el sábado con una neumonía bilateral por un cuadro de coronavirus.

El doctor Daniel López Rosetti, médico clínico y cardiólogo, habló sobre el caso de Viale, explicó que el COVID-19 afecta no sólo a los pulmones, sino también a otros órganos como el corazón, y desestimó que el cuadro del comunicador tuviera relación con la primera dosis de la vacuna que se había aplicado días atrás.

“El COVID-19 tiene muchos cuadros distintos. Se irá aclarando con el correr de los días. Los médicos de cabecera deben tener más información. Afecta a los pulmones preferentemente, pero también a otros órganos, como el corazón”, dijo López Rosetti en declaraciones al canal Telefé.

Respecto de la salud del conductor de A24, expresó: “Por lo que sabemos, se encontraba estable, con buena oxigenación y de pronto aparece un cuadro de muerte súbita. El Covid puede provocar miocarditis, que genera una arritmia severa que puede llevar a la muerte”, manifestó el jefe del Servicio de Medicina del Estrés Hospital de San Isidro.

El periodista, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb, se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, y había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves. Según comunicó el canal A24, donde conducía distintos ciclos de actualidad, Mauro Viale tuvo fiebre y empezó a mostrar otros síntomas propios de COVID-19, por lo que se decidió su internación y el hisopado correspondiente.

Para el especialista, la vacunación apenas tres días antes de su fallecimiento no tiene vinculación con la gravedad de su cuadro. “No está descrito que la vacuna pueda provocar esto. Evidentemente, el contagio era previo. La vacuna no actúa inmediatamente, sino que despierta el sistema inmunológico y el organismo empieza a fabricar paulatinamente anticuerpos. La vacuna no pudo haber actuado”, sostuvo en relación a que es necesario esperar 21 días tras la primera dosis para que el organismo adquiera la inmunidad.

En ese sentido, el médico cardiólogo manifestó que hay muchas incertidumbres sobre la enfermedad que provoca el virus, ya que se trata de algo reciente. “Llevamos un año y algo, recién ahora vamos aprendiendo una cantidad de cosas. Cómo actúa en cada receptor, en cada órgano, pulmones, corazón, cerebro…”, analizó López Rosetti.

Algo similar consideró respecto de la vacunación, que avanza en todo el mundo en paralelo a la segunda ola que se manifiesta con intensidad. “No hay nadie con un año de vacunación, no sabemos todavía nada preciso sobre los tiempos de inmunización. Estamos transitando un camino de ida”, opinó.

Por último, el doctor y docente universitario advirtió sobre la posibilidad de un inminente colapso del sistema de salud ante el gran crecimiento de casos: “El sistema de salud se está sobrecargando en el sistema público y privado, pero en el privado está más complicado. Hay que seguir cuidándose mucho”, pidió.

