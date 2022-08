Paro del tren Roca, por dos trabajadores agredidos luego de la muerte de un niño en Bosques

Durante este lunes, el servicio del Tren Roca se verá afectado por un paro del gremio La Fraternidad. La medida de fuerza tiene lugar porque, durante la tarde del domingo, dos maquinistas fueron agredidos cerca de la estación Bosques, partido de Florencio Varela, luego de que una formación del ferrocarril atropellara a dos niños. Tras el accidente, uno de los menores falleció y otro quedó gravemente herido.

Cabe destacar que, luego del siniestro, vecinos y familiares del niño fallecido agredieron al maquinista y a un guarda, que viajaba en el tren y quiso intervenir. En ese marco, el ‘motorman’ dijo que las mismas personas que lo agredieron intentaron prender fuego la formación, tras robarle sus pertenencias. En un video que circuló a través de las redes sociales dijo: “Me robaron todo, me cag**** a palos” y agregó: “No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”.

Minutos después, el conductor fue trasladado en un móvil policial, mientras recibía los gritos de los vecinos, que le decían “cobarde” y querían que bajara del vehículo. En el mismo momento, entre las personas que agredieron al conductor y quienes viajaban en el tren, se generó una fuerte discusión, porque los últimos intentaban impedir que la violencia escalara.

Los testigos del hecho, señalaron que el motorman advirtió la presencia de los niños en las vías, pero, a pesar del esfuerzo, no logró detener la formación. Además, según la primera versión que trascendió durante la tarde de ayer, los dos niños atropellados se encontraban jugando en las vías, pero, la investigación en curso sostiene que Thian Gadiel Alfaro, víctima fatal del hecho, iba a una fiesta junto a su mamá, pero se alejó de su lado un momento, corrió para cruzar las vías, pero el paso no estaba habilitado. Cuando se dio cuenta de que la formación se acercaba, quedó paralizado y fue embestido.

Tras el impacto, Thian cayó a un costado del tren y su abuelo, que vive en la zona, corrió para socorrerlo, llevó al niño en brazos hasta su casa, pero el pequeño ya no tenía signos vitales. Luego de ello, una ambulancia los trasladó hacia el Hospital Mi Pueblo, donde constataron que había fallecido.

En el caso interviene la Fiscalía N°7 de Florencio Varela, a cargo de la doctora Rosana Giménez, quien ordenó que la Policía Científica intervenga, con el fin de reconstruir los hechos en la escena del accidente. Además, se espera que también se realicen peritajes en las imágenes de las cámaras de seguridad del tren.

Paro en el Tren Roca

Los conductores del gremio La Fraternidad-Línea Roca decidieron realizar un paro durante este lunes, luego de que las imágenes de las agresiones al maquinista y el guarda se viralizaran en las redes sociales. En primera instancia, informaron que la medida de fuerza sería por 24 horas, pero no descartan extenderla.

Ayer, a través de un escrito, explicaron: “Por las agresiones que sufrieron hoy los compañeros y por la falta de seguridad, los Conductores de La Fraternidad-Línea Roca, llevamos a cabo un paro por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a nivel nacional. El mismo es a partir de las 00:00 del día 15 de agosto, sin trenes ramal Roca”.

Por su parte, a través de la cuenta oficial de Twitter del tren Roca, informaron: “Por medida de fuerza gremial, los servicios urbanos y de larga distancia no circularán durante el lunes 15/8”.

