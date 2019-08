por Edi Zunino

Queridos chupamedias que ahora saltan el cerco. No es mi intención señalarlos con el dedo y mucho menos venir a darles consejos. Yo no soy nadie para juzgar cómo entienden el periodismo y ya están grandes para consejitos. Es más, ni siquiera me preocupan ustedes; sí me preocupa la credibilidad del periodismo, porque sin credibilidad el periodismo no existe. Y sin periodismo quién le va a dar información de buena calidad a la gente, justo en la era de la información, ¿el Estado? ¿Zuckerberg?

Ustedes fueron, tal vez lo sean genéticamente, una especie de periodistas de Estado; antes se los llamaba Correveidiles, una genialidad de la lengua española, por corre, ve, diles. No sé si dejaron de investigar por error, por apasionamiento, por ambición personal, por miedo físico, por una mezcla de todos. Pero terminaron haciendo sus valientes reportes, mansamente sentados en las rodillas de funcionarios, jueces y fiscales que también merecían ser investigados y los que convirtieron en una especie de héroes a los que ahora de repente, desprecian.

Escuchalo en la radio: QUÉ ME CONTÁS: CARTA ABIERTA DE EDI ZUNINO A “LOS CHUPAMEDIAS QUE SALTAN EL CERCO”



Cuestionaron al cuestionable periodismo militante pero para ejercer un periodismo talibán, fanático, agresivo, adjetivado, insultante y la semana pasada, antes de las PASO y mucho de antes de que el Presidente, al que blindaron a ciegas, despreciara a los votantes, trataron casi de pelotudos o traidores a quienes pensaran en votar a otro que no fuera Macri.

Fueron vanguardia esclarecida del desprecio que ahora muertos de miedo, cuestionan. Fueron el 6,7,8 de estos años olvidables o peor, cuestionaron la neutralidad como si se tratara de una moneda falsa. Inventaron el irónico calificativo de “Corea del centro” como si esforzarse por contar las cosas sin tomar partido, fuera un acto cobarde, una especie de especulación individualista, o un negocio espurio, cuando ya se sabe que el gran negocio de siempre es ser chupamedias.

Qué me contás: carta abierta de @zuninoticias a "los chupamedias que saltan el cerco"👇https://t.co/X7jG6DyRHx pic.twitter.com/M7RSVLD5ku — Radio Perfil 101.9 (@Perfil1019) August 16, 2019

Ya nadie recuerda, porque el tiempo tapa todo, que ya habían sido chupamedias con Néstor Kirchner, siempre con la excusa de una magna razón, por supuesto. Con Néstor que no volviera el caos, con Macri que no volvieran los K. No hicieron el bien sin mirar a quién, hicieron periodismo de guerra sin guerra. Calentaron la pava social, destilaron veneno y más veneno que noticias.

Ahora el resultado de las PASO les dio pánico y salen corriendo a saltar el cerco en una triple mortal, onda panqueque. Ojo chicos, ustedes que alguna vez fueron pibes de barrio, saben que saltar el cerco a la carrera raspa, lastima, no salís sin manchas de eso. Y los saltos mortales marean, confunden, salvo que trabajes en el Circo du Soleil.

Escuchalo en la radio: QUÉ ME CONTÁS: CARTA ABIERTA DE EDI ZUNINO A “LOS CHUPAMEDIAS QUE SALTAN EL CERCO”



Por lo demás, a mí lo que más me apena es que los conozco, los quiero, sé que tienen talento. No den vergüenza muchachos, vuelvan al periodismos, déjense de joder.