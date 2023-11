Quién es Lala Pasquinelli la artista argentina seleccionada entre las 100 mujeres más influyentes por la BBC

La BBC presentó su selección de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2023 y entre ellas incluyó a la artista argentina Lala Pasquinelli por su proyecto “Mujeres que no fueron tapa”.

Entre las elegidas se incluye a la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama, a deportistas, trabajadoras de la salud, activistas climáticas, todas aquellas que generaron un impacto en la sociedad.

Este año también se priorizaron a mujeres que trabajaron en sus comunidades para enfrentar cambios climáticos y generar herramientas para hacer frente a sus impactos, por ello se incluyeron 28 pioneras del clima, de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28.

La BBC buscó mujeres que hubieran acaparado titulares, “así como aquellas que tuvieran historias inspiradoras que contar, que hubieran logrado algo significativo o influyeran en sus sociedades de forma que no necesariamente fueran noticia”, detalló el medio.

Lala Pasquinelli y “Mujeres que no fueron tapa”

Lala Pasquinelli fundó en 2015 "Mujeres que no fueron tapa" (de una revista) para cuestionar los estereotipos de belleza. El nombre juega con la selección de los medios de comunicación para representar a las mujeres. En su propuesta cuestiona los postulados de apariencia corporal hegemónica, una de sus últimas campañas se llamó #HermanaSoltaLaPanza .

Ella es abogada, poeta, activista y lesbiana, y busca cuestionar y deconstruir los ideales de belleza que son, según apunta “clasistas, sexistas y racistas”.

“Los medios se dieron cuenta que no pueden decir que las mujeres tienen sobrepeso o que están gordas, entonces usan eufemismos como plus size o curvy. Pero en realidad están hablando de lo mismo: cuerpos que a criterios de los editores salen de ‘la norma’, de lo aceptado y de lo que los cánones de belleza actual que exigen para ser considerado un cuerpo bello o un cuerpo que tiene derecho a ser exhibido deseado, mirado”, decía a Pasquinellli en una entrevista a Marie Claire.

“Es como decir talles especiales o talles grandes, cuando a una mujer que encaja en el talle 36 o 34 no se la nombre de una manera en particular. Es una nueva manera de llamar a los cuerpos que están por fuera de la norma”, detallaba y enfatizaba: “Necesitamos ser valoradas por lo que hacemos, por lo que pensamos, por nuestro intelecto y nuestras capacidad. No seguir siendo evaluadas por nuestra apariencia física como si fuésemos objetos. Es realmente una vulneración de derechos”.

Otras mujeres destacadas por la BBC

Además de Pasquinelli, la BBC destacó a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, por su rol como fundadora de Girls Opportunity Alliance que promueve el acceso de niñas de todo el mundo a la educación de calidad. Además la BBC destacó su defensa de ¡Let’s Move!, un proyecto de ayuda para padres a criar niños sanos y de Reach Higher, en el que todavía trabaja hoy, anima a los jóvenes a seguir una educación superior.

Hay mujeres destacadas de diversas partes del planeta con actividades conmovedoras como la de la partera pakistaní Neha Mankani, que durante las devastadores inundaciones en su país viajó a las zonas afectadas para brindar sus conocimientos y que a través de su organización benéfica, Mama Baby Fund, Mankani, brindan kits de partos que salvan vidas y atendieron a más de 15 mil familias afectadas por las inundaciones.

Entre las elegidas tampoco faltan las deportistas como la jugadora de fútbol de España, Aitana Bonmatí, que ganó tanto la liga española como la Liga de Campeones con su club Barcelona y que durante la Copa del Mundo se destacó llevándose el Balón de ORO.

Ese campeonato se vio opacado por el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a Jenni Hermoso y Bonmatí usó su discurso de aceptación de la UEFA para apoyar a su compañera de equipo y a otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

RB CP