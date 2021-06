Rosario: el 7, un barrio cansado de la violencia narco

Como tantos lugares de Rosario (Santa Fe), el barrio 7 de Septiembre es tierra de nadie, o mejor dicho, es tierra de narcos. Ubicado en la zona oeste de la ciudad, el complejo FONAVI tiene entre sus torres monobloks una batalla sin fin que el domingo pasado se cobró dos víctimas y elevó a 102 los muertos en la ciudad de manera violenta en el año. Los vecinos vienen reclamando y señalando los lugares donde se vende droga, hacen las denuncias en la subcomisaría 21 y luego sus viviendas son amenazadas.

El hartazgo hizo que se movilizaron frente a la plaza donde tres jóvenes fueron acribillados, --dos de ellos murieron y el tercero está en grave estado— en Martínez Estrada al 7800.

La marcha convocó a más de 300 personas que se desplazaron desde la plaza hasta la subcomisaría 21 donde algunos jóvenes exaltados tiraron tierra, e intentaron pintar el frente de la seccional. Los manifestantes apuntaron a la connivencia policial con grupos narcos que hace años asolan el lugar.

Cuando caía la tarde del domingo, tres amigos compartían unas latas de cerveza en la plaza ubicada en Martínez Estrada al 7800 cuando fueron sorprendidos por un auto desde donde salieron los disparos que dieron con la vida de Lautaro Gómez y Ezequiel Cantero, el tercero sigue grave.

“Tuvimos que convocar a una marcha para visibilizar el problema, que vengan los medios y nos escuchen. A la policía no podemos ir porque después les van con el cuento a los narcos y nos amenazan a nosotros. Estamos cansados que nadie haga nada. A los políticos de Rosario no les interesa, a los jueces tampoco, tenemos que vivir encerrados”, señalaba una señora mayor en medio de los gritos de pedido de justicia por los jóvenes asesinados.

Si bien en el muro de Facebook del barrio se cruzan acusaciones si los chicos fallecidos eran inocentes o estaban involucrados en algunas de las bandas que asolan las calles, la venta de drogas es parte del paisaje desde hace años. Nada es nuevo en el Siete como llaman a su barrio. Uno de los capos, Gustavo Martinotti, más conocido como Toro, ligado a la barra de Rosario Central, hace dos años fue detenido y desde el barrio sostienen que “sigue manejando a su gente, incluso no sabemos si lo largaron”. Los vecinos señalan a Toro como mano derecha del Tuerto Cárdenas, otro del temidos y condenado a nueve años de prisión por narcotráfico.

“Estos pibes eran inocentes, se confundieron, uno de ellos estaba esperando un hijo. Cómo puede ser que estén a los tiros en una plaza, donde siempre hay chicos jugando a la pelota. Hace años que el barrio cambió para mal. Vivo acá hace 30 años y lo que está pasando este último tiempo es lamentable. Hay tiros todos los días”, relataba una señora mayor que acompañó la movilización.

En tanto, Eva, una de las jóvenes nacida y criada en el Siete, trabaja en adicciones y violencia. Creció junto a quien hoy murieron o son adictos. “Cuando tenía 20 años veía a los chicos de la esquina que estaban en cosas raras, no me interesaba que pibes de mi edad se drogaban en la puerta de mi casa, los veía. Después me interesé, quería ser psicóloga social y técnica en adicciones. El adicto es un emergente del contexto familiar”, afirma.

Eva trabajó en centros de rehabilitación y como acompañante terapéutica y agrega: “en el barrio nos conocemos todos, es como un pueblo, hace un tiempo vos caminabas y sabías que nadie te iba a robar. La delincuencia ha cambiado mucho, tipos que hoy tienen 40 años no iban a robar a sus vecinos".

"Ahora, los chicos de 14, 15, 16 años no tienen no tienen códigos, en el barrio tenemos un Facebook y es normal que alguien suba ‘escucharon esos tiros’, y es de casi todas las noches que se escuchan balaceras, la disputa de territorio por narcotráfico se ve en todos los barrios de Rosario, no somos la excepción. La fisura se da en la niñez, están angustiados y salen por el lado de la droga", agregó Eva.

Según el relato de esta vecina, "al no estar en la escuela, uno ve a los chicos de 8, 9 10 años en la calle, sin ganas de nada, Es un daño muy grande lo que está pasando, las consecuencias las vamos a ver en poco tiempo. A los chicos de hoy no les interesa su construcción del yo, pueden robar, pueden matar, no les interesa nada, hoy están vivos, mañana no sé, vale todo".

