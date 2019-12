Cómo afecta a los usuarios las tareas de mantenimiento de la tarjeta SUBE

El servicio de la tarjeta SUBE, que se utiliza para poder viajar en el transporte público, tendrá este fin de semana dos días de mantenimiento de la web, entre el viernes 13 a las 20:00 y el domingo 15 de diciembre a las 23:59.

“Desde el viernes a la noche y hasta el domingo, estaremos actualizando nuestra plataforma y no podrás realizar gestiones en la web esos días”, detallaron desde las redes sociales del servicio. No obstante, aclararon que la carga y la tarjeta funcionarán con normalidad, por lo que no habrá inconvenientes para viajar.

En la web tarjetasube.sube.gob.ar se puede gestionar la creación de una cuenta para registrar la tarjeta, como así también para consultar y recuperar el saldo, ver los movimientos y recibir información útil de transporte público, o denunciar un Punto SUBE. Estas son las gestiones que por el plazo de los próximos dos días no podrán realizarse.

Registrar el número de la tarjeta puede ser útil en caso de pérdida, dado que con esa gestión puede darse de baja desde la cuenta SUBE y recuperar el saldo que se tenía disponible al momento del extravío. Ese monto luego puede asignarse a una nueva tarjeta.

El sistema de tarjeta ya se utiliza en 39 ciudades del país, a las que en los últimos días se incorporó la provincia de Mendoza.

