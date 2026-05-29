Acciones de EE.UU. se mantienen en un nivel record a la espera de un acuerdo de paz en Medio Oriente

Las acciones de Estados Unidos se mantenían estables en máximos históricos mientras los operadores esperaban ver si Estados Unidos e Irán finalmente podían concretar un acuerdo de paz y restablecer los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del S&P 500 registraban pocos cambios, mientras el índice se encaminaba a una novena alza semanal consecutiva. El crudo Brent caía un 1,2%, a menos de US$93 por barril, y el referente se perfilaba a su mayor caída mensual desde el inicio de la pandemia. Los bonos del Tesoro se mantenían estables tras varios días de ganancias, mientras que el dólar operaba sin cambios.

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La perspectiva de un acuerdo de paz en Medio Oriente está aliviando la presión sobre los precios del petróleo y reforzando la convicción de que los peores temores inflacionarios de los mercados no se materializarían. Esa confianza se da en el contexto de un repunte sin precedentes liderado por la inteligencia artificial, que ha llevado a los fabricantes de chips que cotizan en Estados Unidos a subir casi un 70% desde comienzos de abril.

“Que el Brent esté por debajo de US$90 para fines de la próxima semana parece estar a nuestro alcance”, escribió Florian Ielpo, jefe de macro en Lombard Odier Investment Managers. “Crearía un entorno bastante favorable si ocurre, claramente porque los precios del petróleo han sido la fuente de la mayoría de los temores macroeconómicos este año”.

La evidencia de una demanda implacable por acciones de infraestructura de IA volvió a quedar de manifiesto cuando Dell Technologies Inc. subió un 38% en las operaciones previas a la apertura. El fabricante de hardware entregó una previsión de ventas que superó ampliamente las estimaciones de los analistas, impulsada por servidores diseñados para ejecutar cargas de trabajo de IA.

Las acciones vinculadas al espacio devolvieron parte de sus ganancias recientes después de que SpaceX, de Elon Musk, redujera su objetivo de valoración a al menos US$1,8 billones, según personas familiarizadas con el asunto. AST SpaceMobile Inc. cayó un 14%, mientras que Rocket Lab Corp. retrocedió un 5,4%.

En Europa, el Stoxx 600 subía un 0,6% y borró las pérdidas de la semana. Los bonos de la región oscilaron entre leves ganancias y pérdidas después de que la inflación aumentara en Francia, Italia y España, respaldando el argumento para que el Banco Central Europeo eleve las tasas.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios a las 6:24 am hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 se mantenían prácticamente sin cambios.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average subían un 0,1%.

El índice Stoxx Europe 600 avanzaba un 0,5%.

El índice MSCI World repuntaba un 0,2%.

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufría cambios.

El euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1642.

La libra esterlina caía un 0,2% a US$1,3417.

El yen japonés se mantenía prácticamente sin cambios a 159,29 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin casi no registraba cambios en US$73.540,57.

Ether se mantenía prácticamente sin cambios en US$2.009,71.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 4,45%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 2,96%.

El rendimiento del bono británico a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 4,81%.

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