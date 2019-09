China elimina límites para la inversión extranjera en bolsa y bonos

Bloomberg News

China ha eliminado un obstáculo más para la inversión extranjera en sus mercados de capitales, casi 20 años después permitir el acceso por primera vez.

Los fondos mundiales ya no necesitan autorizaciones de cuotas para la compra de acciones y bonos chinos, dijo la Administración Estatal de Divisas en un comunicado. El país asiático eliminó el límite total de compras extranjeras de activos de US$300.000 millones, de los cuales aproximadamente dos terceras partes siguen sin usar.

La medida es una nueva iniciativa para aumentar el uso del yuan en las transacciones internacionales y se produce cuando las autoridades buscan más capital extranjero para equilibrar los pagos, antes de la probable aparición de un persistente déficit de cuenta corriente en los próximos años.

China persigue que en las transacciones internacionales se use más el yuan

El proceso de otorgar a los inversores extranjeros la misma facilidad de acceso que a los nacionales comenzó en 2000, cuando China negociaba la entrada en la Organización Mundial del Comercio, y aceleró el ritmo el año pasado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticase a China por beneficiarse unilateralmente del comercio mundial.

China comenzó a flexibilizar las normas el año pasado, cuando eliminó los períodos de bloqueo y permitió a los inversores del programa Qualified Foreign Institutional Investor repatriar su dinero en cualquier momento. Previamente, había límites en la cantidad que los extranjeros podían sacar del país de una sola vez.

Por otra parte, China ha permitido a bancos y aseguradoras extranjeras tomar participaciones de control en sus empresas nacionales. UBS Group AG, JPMorgan Chase & Co. y Nomura Holdings Inc. obtuvieron la aprobación de los reguladores para hacerse con el control mayoritario de empresas conjuntas de valores locales, y DBS Group Holdings Ltd. tiene una solicitud pendiente.