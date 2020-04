Coronavirus: Europa relaja medidas; aumentan casos en Singapur

Bloomberg News

Los casos mundiales de coronavirus se aproximan a los 3 millones, aunque más países en Europa están trabajando en planes para reabrir parcialmente sus economías a medida que disminuyen las infecciones y las muertes.

El número de contagios y muertes en Alemania aumentó al ritmo más lento en un mes, a medida que el país reabría algunas escuelas. Italia comenzará a aliviar las restricciones en poco más de una semana. Por su parte, Tailandia tiene previsto prorrogar el estado de emergencia hasta el 31 de mayo.

El Banco de Japón eliminó un límite a la compra de bonos del Gobierno y aumentó la compra de deuda corporativa, sumándose a otros bancos mundiales en la ampliación del estímulo monetario.

Avances importantes

Seguimiento del virus: total de casos en 2,9 millones; las muertes superan 206.000

Singapur se convierte en el país con más contagios de Asia después de China e India

Trump llama al secretario de servicios sociales y de salud, Alex Azar, tras informaciones de su posible destitución

Dilema de los ascensores pone de relieve dificultades de reapertura

Casos en Alemania registran menor aumento en un mes (2:12 pm HK)

El número de nuevos contagios y muertes por coronavirus en Alemania aumentó al ritmo más lento en un mes, conforme el país daba otro paso para aliviar las restricciones con la reapertura de algunas escuelas el lunes.

El país ha registrado un total de 157.770 de contagios, un aumento de 1.257 en las 24 horas hasta el lunes por la mañana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las nuevas infecciones se mantuvieron por debajo de 2.000 por tercer día, y las muertes aumentaron en 99 a 5.976.

Tailandia prorrogará estado de emergencia (2:11 pm HK)

Tailandia dijo que tiene previsto prorrogar su estado de emergencia hasta el 31 de mayo para consolidar el progreso en la reducción de infecciones. La medida, que debía expirar a finales de abril, se ampliará otro mes, dijo Taweesilp Witsanuyotin, portavoz del centro Covid-19, en una sesión informativa.

El Gobierno informó de nueve nuevos casos de coronavirus el lunes, lo que eleva el total a 2.931. Las autoridades detectaban más de 100 infecciones diarias a finales de marzo y principios de abril.

Adidas anticipa pérdidas, Bayer se enfrenta a dificultades (1:57 pm HK)

Adidas AG prevé una pérdida en el segundo trimestre a medida que los ingresos caen porque más de dos tercios de las tiendas alemanas de ropa deportiva están cerradas debido a la pandemia Covid-19. Bayer AG dijo que podría hacer frente a “dificultades considerables de liquidez” en medio de la pandemia mientras intenta resolver los litigios de Roundup en EE.UU.

Dubái alivia restricciones en focos de virus (12:35 pm HK)

Dubái alivió las restricciones en dos de los puntos críticos de coronavirus de la ciudad, áreas densamente pobladas que albergan el zoco del oro y los museos. Las áreas de Naif y Al Ras volverán a la normalidad entre las 6 am y las 10 pm y seguirán las restricciones de 10 pm a 6 am para el resto de la ciudad, informó WAM. Se realizaron más de 6.000 pruebas a los residentes de las áreas, y no se encontraron nuevos casos de coronavirus en los últimos dos días.

Banco de Japón aumenta estímulo (11:22 am HK)

El Banco de Japón ha eliminado un límite a la compra de bonos del Gobierno y aumentó las compras de deuda corporativa, en un intento por evitar que el coronavirus desestabilice el sistema financiero.

El banco central también aumentó la magnitud de las compras de bonos corporativos y deuda a corto plazo al elevar su límite máximo de tenencias a 20 billones de yenes, según su comunicado.

Beneficios industriales de China caen más de un 33% (10:15 am HK)

Los beneficios de las empresas industriales chinas continuaron cayendo a medida que la actividad empresarial tiene dificultades para recuperarse del impacto del coronavirus. Los beneficios industriales cayeron un 34,9% frente al año anterior en marzo, una ligera mejora frente a una disminución del 38,3% en los primeros dos meses del año, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas.

Trump llama a Azar tras informaciones sobre posible destitución (9:58 am HK)

El presidente Donald Trump llamó al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, este fin de semana para decirle que su cargo no estaba en peligro tras informaciones de que la Casa Blanca podría destituir al responsable de salud debido a que la Administración se enfrenta a críticas por su respuesta al coronavirus.

China registra 3 nuevos casos, ningún fallecimiento (8:39 am HK)

China registró 3 casos adicionales de coronavirus y ninguna muerte, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. El país no ha informado de ninguna víctima mortal en 12 días consecutivos, dejando la cifra de fallecidos en 4.633. Tiene un total de 82.830 casos confirmados. China informó de 25 casos asintomáticos el 26 de abril, incluido 1 del extranjero.

Australia introduce aplicación de seguimiento de contactos (8:38 am HK)

Australia ha introducido un software de teléfonos móviles para hacer un seguimiento a las personas infectadas con el coronavirus a medida que partes del país comienzan a relajar las restricciones a la circulación.

La aplicación COVIDSafe registra los “apretones de manos digitales” entre teléfonos inteligentes a través de Bluetooth, y si un individuo se contagia del virus, las autoridades de salud podrán hacer un seguimiento sobre quién ha estado a menos de 1,5 metros de la persona durante 15 minutos o más. Más de 1,1 millones de personas se han registrado desde su lanzamiento el domingo, dijo el Gobierno.

HK, Taiwán consideran flexibilizar algunas medidas (7:41 am)

El Gobierno de Hong Kong consideraría relajar los controles de cuarentena obligatorios a las personas que llegan de la parte continental de China; permitir a los funcionarios públicos regresar a la oficina, y aliviar las restricciones en algunos sectores comerciales, en caso de que el número de nuevos casos continúe siendo bajo o de cero, informó Sing Tao Daily, citando a personas no identificadas.

Taiwán también estudiando relajar las medidas de aislamiento ya que no ha registrado casos locales confirmados durante 14 días consecutivos, informó United Daily News, con sede en Taipei, citando a los Centros para el Control de Enfermedades de la isla.

Posible escasez de carne vacuna en EE.UU. ante cierre de plantas (6:45 am HK)

EE.UU. avanza peligrosamente a una escasez de carne a medida que el coronavirus se propaga por los proveedores.

Casi una tercera parte de la capacidad de carne de cerdo de EE.UU. se ha eliminado, grandes plantas avícolas cerraron el viernes y los expertos advierten que faltan pocas semanas para una escasez de suministro. Brasil, el primer exportador mundial de pollo y carne de vaca, registró su primer cierre con la paralización de una planta avícola, propiedad de JBS SA, la mayor empresa cárnica del mundo.

EE.UU. limita valores de programa de préstamos (5:30 pm NY)

La Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. ha limitado el valor de los préstamos que los bancos pueden acordar bajo un programa de alivio que se reinicia el lunes. La medida refleja la preocupación de que los mayores bancos podrían dominar nuevamente los préstamos y evitar que el dinero llegue a los pequeños comercios que más lo necesitan.

Casos en EE.UU. aumentan un 3,3%, por debajo de la media de una semana (4 pm NY)

Los casos de coronavirus en Estados Unidos aumentaron un 3,3% desde el sábado a 957.016, según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg News. El incremento nacional en los casos fue inferior al aumento diario medio del 3,6% durante la semana pasada.

Nueva York informó 5.902 nuevos casos, frente a los 10.553 del día anterior, lo que elevó el total a 288.045, mientras que las muertes cayeron a 367, lo que supone un total de 16.966.

Singapur es el tercer país con más contagios en Asia (3:10 pm NY)

Singapur informó el domingo de 931 nuevos casos del virus, lo que convierte al país en el foco más importante en la región, después de los dos países más poblados del mundo.

El país, con 5,7 millones de habitantes, superó a Japón con más de 13.000 casos. La mayoría de las infecciones son de trabajadores migrantes que viven en residencias. Sus ciudadanos y residentes permanentes representaron solo 15 de los nuevos casos, dijo el Gobierno en un comunicado.

Italia comenzará a relajar las medidas de aislamiento el 4 de mayo (2:50 pm NY)

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que el país comenzará a relajar las medidas de aislamiento nacional el 4 de mayo, dando un respiro parcial a las empresas paralizadas por semanas de medidas para contener la propagación del virus.

La construcción y la manufactura serán los primeros sectores a los que se les permitirá reanudar las actividades, dijo Conte en una sesión informativa en Roma. Los minoristas y los museos pueden reabrir el 18 de mayo, dijo. Los restaurantes y cafeterías permanecerán cerrados al menos hasta el 1 de junio.

Italia informó de 260 muertes en el período de 24 horas, la menor cifra desde el 14 de marzo, frente a las 415 del día anterior.