El programa ganador del Nobel de la Paz: "2021 nos asusta más de lo imaginable"

Agnieszka de Sousa

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, que ganó el premio Nobel de la Paz este año quiere que los multimillonarios y las grandes compañías eleven sus contribuciones para combatir la hambruna, que a menudo conduce a la inestabilidad política y al desplazamiento masivo de personas. Los Gobiernos suelen proporcionar la mayor parte del financiamiento a la agencia de las Naciones Unidas, pero existe una creciente preocupación de que no alcance la ayuda debido a que se están priorizando los esfuerzos por hacer frente a las consecuencias del coronavirus.

El año que viene “nos asusta más de lo imaginable”, dijo el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en una entrevista desde Roma. “En el corto plazo inmediato, tenemos que hacer que el sector privado intensifique y cubra este vacío. “Si no lo hacen, va a ser catastrófico”, señaló.

Cada vez más personas comienzan a pasar hambre a medida que la pandemia altera las cadenas de suministro de alimentos, paraliza las economías y afecta el poder adquisitivo de los consumidores. El PMA tiene como objetivo ayudar a 138 millones de personas este año, el número más grande en sus seis décadas de historia. No obstante, la inseguridad alimentaria podría afectar a casi el doble de esa cifra.

El año pasado, antes de la crisis del covid-19, la entidad consiguió un récord de US$8.000 millones para ser utilizado en 2020. Entre los mayores contribuyentes estuvieron EE.UU., Alemania y el Reino Unido. Ya necesita US$5.000 millones adicionales para cubrir los seis meses desde marzo, y está intentando conseguir US$15.000 millones para ayudar el próximo año a las personas que sufren de hambre. El dinero está llegando, pero el PMA dijo que en gran medida no alcanza.

Empresas como el gigante de los agronegocios Cargill Inc., Mars Inc. y Bank of America Corp. han elevado su ayuda a raíz de la pandemia, y Cargill prometió US$1 millón adicional para igualar el premio Nobel de la Paz al PMA, dijo Beasley. Por otra parte, multimillonarios como Jeff Bezos, David Tepper y Oprah Winfrey prometieron dinero este año para combatir el hambre como parte de las iniciativas de alivio en el marco del covid-19.

Beasley dijo que tiene la esperanza de que los magnates lo harán.

“El deterioro económico, la interrupción de la cadena de suministro, junto con el aumento de las necesidades: 2021 no se ve bien”, señaló. “Tenemos la solución. Tenemos una vacuna contra la hambruna y la desestabilización. Se llama alimento y solo necesitamos dinero”.