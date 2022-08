El gobierno argentino prevé mayor tasa de inflación en julio y agosto

La tasa de inflación de julio y agosto de Argentina estará en los niveles más altos desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo a fines de 2019, según un funcionario del Ministerio de Economía, ya que los precios aumentaron significativamente en medio de la agitación política.

Se puede esperar que los resultados mensuales de inflación superen el máximo anterior del 6,7% que la Administración de Fernández alcanzó en marzo, dijo la persona, quien solicitó no ser identificada debido a que las proyecciones gubernamentales no han sido publicadas. Economistas de JPMorgan Chase & Co. esperan un alza mensual del 7,3% en los datos de inflación de julio que se publicarán el 11 de agosto.

¿La inflación podría superar el 100% en 2022?

La inestabilidad en la nación sudamericana se ha agudizado por la abrupta salida del ministro de Economía Martín Guzmán a principios de julio. Fue reemplazado brevemente por la economista Silvina Batakis, quien esta semana fue reemplazada por Sergio Massa, un político de carrera.

Para combatir la disminución de las reservas de divisas, el Gobierno pretende frenar el crecimiento de las importaciones en la segunda mitad del año, según el funcionario. Un aumento de las importaciones observado en lo que va del año está drenando los dólares que tanto necesita la economía y que son esenciales para evitar una devaluación potencialmente abrupta del peso.

Suba de precios.

Recorte en subsidios energéticos

En el aspecto fiscal, el Gobierno espera ahorrar 500.000 millones de pesos (US$3.800 millones) de los recortes en el gasto de los subsidios energéticos en los próximos meses, según la persona.

Las autoridades argentinas también esperan concluir la segunda revisión del programa de US$44.000 millones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de mes. El Gobierno de Fernández espera que el directorio ejecutivo del FMI apruebe la revisión en septiembre, lo que desbloquearía otro tramo de financiamiento necesario para refinanciar los pagos de un préstamo anterior que el país tiene con el Fondo.

La inflación acumulada más alta en 30 años: opinan los analistas de mercado

Los funcionarios tienen la intención de discutir con el personal del FMI el objetivo del programa para la acumulación de reservas netas del banco central, según la persona, que no dijo si el objetivo cambiaría. En el programa, se proyecta que el banco central de Argentina acumule US$5.800 millones adicionales de reservas de efectivo este año, pero el objetivo parece cada vez más inalcanzable ya que las reservas han disminuido en julio.

