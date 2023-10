Advierten que las altas tasas de interés afectarán la rentabilidad de EE.UU.

El aumento de las tasas está comenzando a afectar los resultados corporativos en Estados Unidos y, si se mantienen altas por más tiempo, podría alterar una tendencia histórica, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

Los costos de endeudamiento para las empresas del S&P 500 han registrado sus mayores aumentos en casi dos décadas, en términos interanuales, dijeron estrategas liderados por David Kostin. Si permanecen en niveles elevados durante un período prolongado, esto podría impedir que las empresas asuman más apalancamiento, lo que afectaría la rentabilidad a largo plazo.

Durante décadas, la caída de los costos de los intereses y un mayor apalancamiento han representado casi una quinta parte de un aumento general de 8,8 puntos porcentuales en el rendimiento sobre el capital (ROE, por sus siglas en inglés) de las empresas del S&P 500, según los estrategas.

La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa pero no descarta otro aumento en 2023

“En el nuevo entorno de tasas ‘más altas por más tiempo’, el riesgo clave para el ROE del S&P 500 serán los mayores gastos por intereses y un menor apalancamiento”, escribió Kostin en una nota publicada el viernes. “Un escenario en el que los gastos por intereses y el apalancamiento afecten persistentemente el ROE sería una desviación de la tendencia histórica”.

Las acciones estadounidenses han tenido dificultades desde principios de agosto, ya que el S&P 500 ha caído alrededor de un 6,5% debido al aumento de los rendimientos de los bonos y a las débiles expectativas de crecimiento económico. Si bien la Reserva Federal hizo una pausa en su campaña de aumento de tasas en septiembre, los mensajes de línea dura de los funcionarios hicieron que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superara el 4,6%, su nivel más alto en casi 16 años.

En este contexto, los estrategas han identificado acciones con baja vulnerabilidad a los mayores costos de endeudamiento, entre ellas Cisco Systems Inc., Costco Wholesale Corp., Paychex Inc., Cognizant Technology Solutions Corp. y Visa Inc.

Por otra parte, los estrategas de Goldman dijeron que las acciones tecnológicas en EE.UU. podrían estar a punto de dar un giro después de la mayor caída mensual del Nasdaq 100 en este año.

La rentabilidad del S&P 500, excluyendo el sector financiero, ha seguido disminuyendo este año desde su máximo en el segundo trimestre de 2022, y el aumento de los gastos por intereses ha sido el mayor lastre para las ganancias, escribieron los analistas, que esperan que el ROE se estabilice en 2024 con una baja probabilidad de aumentar debido al moderado crecimiento económico.

Traducido por Bárbara Briceño.