Kim Jong-un viajará a Rusia y EEUU teme un pacto de armas con Putin

El líder norcoreano, Kim Jong-Un, se reunirá con el presidente Vladímir Putin en el Extremo Oriente ruso, mientras Estados Unidos advierte que Pionyang podría proporcionar armas a Moscú para su guerra contra Ucrania.

Kim viajará a Vladivostok y visitará a Putin durante el Foro Económico Oriental anual, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre, según una persona familiarizada con los planes.

Anteriormente, EE.UU. dijo que Kim esperaba “conversaciones a nivel de líderes” en medio de los esfuerzos de este último por conseguir armas para su guerra en Ucrania.

Putin y Kim mantuvieron su primera reunión oficial en abril de 2019, cuando el líder norcoreano viajó a Vladivostok en un tren blindado para cruzar la frontera de su país con Rusia.

Recientemente, ambos líderes intercambiaron cartas y funcionarios rusos visitaron Pionyang para discutir posibles acuerdos de armas, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. The New York Times informó anteriormente que el líder norcoreano podría viajar a Rusia a partir de la próxima semana.

La Casa Blanca ha dicho que las armas que Corea del Norte puede proporcionar a Rusia no alterarían significativamente la situación en el campo de batalla. Las armas más probables que Pionyang podría enviar son proyectiles de artillería, misiles de artillería y misiles antitanque.

A cambio, Kim busca la ayuda de Rusia en tecnología avanzada, como satélites y submarinos, así como ayuda alimentaria, según el informe de The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses.

El año pasado, Putin aprovechó el evento de Vladivostok para poner de relieve su opinión de que Rusia saldrá fortalecido de su invasión a Ucrania, mientras arremetía contra la “fiebre de las sanciones” estadounidense y europea.