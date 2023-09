La apuesta de Morgan Stanley por activos chilenos genera dudas entre bancos e inversionistas

Tras años de agitación política, protestas y estancamiento económico, Morgan Stanley dice que llegó la hora de comprar activos chilenos, incluida deuda soberana. Otros bancos e inversores no están muy convencidos.

Analistas encabezados por Emma Cerda y Simon Waever publicaron una nota el 18 de septiembre en la que dijeron que los bonos en dólares y euros de Chile parecían atractivos frente a sus pares latinoamericanos con grado de inversión, como Perú, México y Uruguay. Recomendaron, entre otras apuestas, comprar el bono al 2071 o ir largo en el bono en euros a 2034 e ir corto en el bono a 2034 de Perú en la misma moneda.

Citaron “valuaciones baratas de Chile en comparación con la mayoría de los nombres con grado de inversión, su falta de emisiones esperadas en el corto plazo y la continua recuperación macro”. El riesgo político también ha disminuido, dijeron, con el Gobierno obligado a negociar los planes para aumentar los impuestos y una Constitución más moderada.

Pero administradores de fondos en PGIM y Pictet ven poco margen para la compresión de spreads en este momento, mientras que BTG Pactual advierte que otros riesgos acechan en el fondo. BTG también apunta al drástico aumento de la deuda en moneda extranjera de Chile en los últimos cuatro años y la posibilidad de más emisiones en lo que queda del año.

El precio del bono en dólares a 2033 ha caído a 78 centavos, su menor nivel desde noviembre, de 82 centavos a principios de agosto, en línea con sus homólogos estadounidenses. La tasa del bono genérico a 10 años de Chile ha aumentado de 4,6% en abril a 5,56%.

La defensa

Primero, los argumentos a favor de Morgan Stanley.

La economía chilena debiera crecer el próximo año cerca del 2% tras contraerse un 0,2% este año, según estimaciones compiladas por Bloomberg,

Morgan Stanley recomienda invertir en bonos “basura” de mercados emergentes

Y con la baja de la inflación, se espera que el banco central implemente los recortes de tasas más agresivos de toda América Latina. Economistas esperan que la TPM baje al 5% en un año, del 11,25% hace dos meses.

La confianza empresarial también está mejorando. El indicador todavía se encuentra en la zona “pesimista” por debajo de 50, pero se recuperó de 36 en diciembre a 43 en agosto.

Además, el rechazo del proyecto de Constitución de septiembre pasado y la posibilidad de un nuevo rechazo en diciembre significaría que la actual seguiría vigente, lo que podría ser un alivio para los mercados.

Y, por último, Morgan Stanley tiene un buen historial. En julio del año pasado recomendó los bonos a 2027 de El Salvador, que cotizaban a 26 centavos. Ahora están a 84 centavos.

En contra

No obstante, algunos traders dicen que la deuda chilena no es tan barata.

“Muchas notas con grado de inversión están muy caras”, dijo Zulfi Ali, gestor de cartera de PGIM Fixed Income en Newark. “No digo que no me guste Chile, pero no le veo mucho valor”.

Guido Chamorro, codirector de deuda en moneda de mercados emergentes de Pictet Asset Management en Londres, concuerda.

“Para nosotros, la visión fundamental del país es bastante estable”, dijo Chamorro por correo electrónico. “La relación deuda/PIB todavía parece estar entre las más saludables de América Latina. Simplemente la deuda está cara, por lo que no vemos mucho espacio para la compresión de spreads”.

Según Morgan Stanley, las acciones de EE.UU. están en un repunte similar a 2019

Francisco Mohr, gerente de renta fija de BTG Pactual Asset Management en Chile, ve un exceso de oferta de deuda soberana presionando los precios a la baja en un momento en que las estimaciones de crecimiento económico se mantienen planas, mientras que las de otros, como México, se ajustan al alza.

Hace cuatro años, Chile tenía US$8.000 millones en deuda en moneda extranjera pendiente y ahora esa cifra está cerca de US$31.000 millones, dijo Mohr. Y el Gobierno todavía podría emitir US$3.000 millones más este año, afirmó Mohr, citando declaraciones del Ministerio de Hacienda.

“No veo que la curva de rendimiento en dólares de Chile se contraiga en el corto plazo”, dijo.

CALENDARIO ECONÓMICO

Todos los eventos en hora local de Santiago.

Chile 26 de septiembre, 8:30 am: Encuesta de operadores del BCCh 29 de septiembre, 9 am: INE informa desempleo, producción industrial, manufactura, ventas minoristas y producción de cobre en agosto

Internacional EE.UU. 26 de septiembre: 11 am: ventas de viviendas nuevas en agosto 27 de septiembre: 9:30 am: pedidos de bienes duraderos de agosto 28 de septiembre: 9:30 am: PIB del 2T China 29 de septiembre: PMI manufacturero de septiembre Zona euro 29 de septiembre: IPC de septiembre



