Pérdidas de empleos, desafío para la reelección de Trump en 2020

Michael Sasso y Alexandre Tanzi

Se pronostica que seguirá habiendo grandes pérdidas de empleos hasta 2020 y entrado el próximo año en algunos de los estados más importantes de Estados Unidos, lo que representa un desafío crucial para la campaña de reelección del presidente Donald Trump.

Los estados que dependen del turismo y la manufactura están sufriendo algunas de las peores disminuciones de empleo desde que se desató la pandemia de COVID-19 en marzo, entre ellos estados clave como Florida, Michigan, Pensilvania y Nevada. Se estima que las pérdidas de empleo de 16% o más persistan al menos en el primer trimestre de 2021. Nevada lidera con una caída de 21%, según la firma de investigación IHS Markit.

El estudio clasifica a los 50 estados de EE.UU. en función de múltiples criterios, incluidas industrias principales, densidades de población y ritmo de reaperturas. Los datos sugieren que Trump enfrenta un gran obstáculo para impulsar un mensaje económico en medio de las tasas de desempleo más altas en décadas.

Donald Trump: "Voy a movilizar todos los recursos militares y legales contra el vandalismo"

“Obviamente, va a impulsar la campaña de los demócratas contra él con base en la economía”, dijo Susan MacManus, antigua profesora de ciencia política en University of South Florida en Tampa. “Cualquier información que se considere negativa para el presidente será utilizada rápidamente por los demócratas de Florida en anuncios en su contra”.

El presunto retador demócrata de Trump, Joe Biden, ya está repuntando en las encuestas de Pensilvania, Michigan y Florida.

Además de la Florida turística, se espera que los estados del sur obtengan mejores resultados en el empleo que las regiones más afectadas por el virus, como el noreste, o las áreas dependientes de la fabricación, como el medio oeste. Eso se debe en parte a que tienen poblaciones menos densas y, en los estados de las planicies, generalmente no dependen mucho del turismo, dijo Karl Kuykendall, economista regional de IHS.

Eso podría ayudar a Trump en otros estados que se cree que están en juego, incluidos Carolina del Norte, Texas y Georgia. IHS Markit prevé que los niveles nacionales de empleo prepandemia volverán en 2024.

Trump se refugió en su búnker mientras el caos se apodera de las calles

Washington D.C., con su gran base de empleos gubernamentales, en realidad tiene los mejores resultados en el estudio de IHS Markit, y se espera que el empleo baje 12,6% en el primer trimestre del próximo año. Otros estados con pérdidas de empleo previstas por debajo de 13% son Dakota del Sur, Vermont y Maine.

Los estados con las peores perspectivas son Nevada, Massachusetts y Michigan, con caídas del empleo de 17% o más pronosticadas hasta principios del próximo año. Florida, quizás el estado decisivo más crucial, ocupa el cuarto peor lugar en el estudio, con una caída del empleo proyectada en 16,8%.

Kuykendall no estima que los estados que levantaron sus órdenes de confinamiento lo antes posible tengan una gran ventaja sobre los estados que tomaron más tiempo. “Es un factor, pero no diría que incluso en los estados que reabrieron antes, no se esperaría un aumento repentino en la actividad económica”, dijo Kuykendall. “Va a ser una recuperación muy lenta”.