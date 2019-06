El mayor proveedor de iPhone insta a Apple a trasladar plantas de China a Taiwán

Debby Wu

El multimillonario fundador del mayor proveedor de Apple Inc. pidió a la compañía estadounidense que trasladara parte de su amplia cadena de producción de China a la vecina Taiwán. "He instado a Apple a trasladarse a Taiwán", dijo Terry Gou, principal accionista de Hon Hai Precision Industry Co. en respuesta a la pregunta sobre si Apple trasladaría la producción desde China. "Creo que es muy posible", dijo, sin dar más detalles.

La amenaza de la Administración de Trump de imponer aranceles a productos fabricados en China por unos US$300.000 millones, incluidos teléfonos y ordenadores portátiles, ha intensificado la especulación de que Apple desviará parte de la capacidad de la segunda mayor economía del mundo. Y Hon Hai es el mayor de los cientos de proveedores de Apple con fábricas en la parte continental del país, y fabrica la mayoría de los iPhone del mundo desde la ciudad de China central, Zhengzhou.

Un cambio significativo en las operaciones de fabricación de China a Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, también puede agravar las tensiones entre los dos Gobiernos. Hon Hai, el principal brazo cotizado de Foxconn Technology Group, es hoy el mayor empleador privado en China, y paga hasta un millón de trabajadores, en su mayoría migrantes, para el ensamblaje de todo tipo de dispositivos, desde iPhones hasta computadoras portátiles de HP.

Apple solicita a sus proveedores considerar traslado desde China

Gou, quien renunció al cargo de presidente de Hon Hai el viernes a fin de centrarse en ganar una nominación para las elecciones presidenciales taiwanesas de 2020, había dirigido una empresa que depende de Apple para la mitad de sus ingresos. No queda claro a cuánta capacidad se refería Gou, ni si una medida a gran escala era factible, para Hon Hai o cualquier otro proveedor de Apple.

Las firmas taiwanesas que ensamblan la mayor parte de la electrónica del mundo están actualmente ampliando o explorando plantas en el sudeste de Asia y en otros lugares para escapar a los aranceles punitivos sobre los productos con destino a Estados Unidos.

Pero la gran mayoría de su capacidad permanece enraizada en China. El periódico japonés Nikkei ha informado esta semana que Apple pidió a sus principales proveedores que consideren los costes de trasladar entre el 15% y el 30% de su producción de China al sudeste asiático, pero tres socios principales de la compañía estadounidense rechazaron esa idea. El propio Hon Hai ha dicho que Apple no ha solicitado tal medida.