Senadores republicanos y democrátas acercan posiciones para evitar el cierre del gobierno de Estados Unidos

Negociadores republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos se acercan a un acuerdo sobre una medida de gasto a corto plazo que apunta a mantener el Gobierno abierto después del 1 de octubre, según personas familiarizadas con las conversaciones.

La medida provisional del Senado todavía tendría que superar el obstáculo en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el presidente de la instancia, Kevin McCarthy, se enfrentará a la difícil decisión de si permitir o no una votación sobre el acuerdo.

La legislación del Senado ampliaría la financiación por 45 días y no es probable que incluya ayuda a Ucrania para su lucha contra Rusia, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que las negociaciones son de carácter privado. Se trata de un plazo más corto que la prórroga hasta diciembre que querían originalmente los demócratas, pero que podría ayudar a que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara.

Aún no está claro si el proyecto de ley del Senado incluirá ayuda de emergencia por desastre. Esto y el fondo para Ucrania, solicitado por la Casa Blanca, no han sido acogidos por algunos republicanos de la Cámara, en particular el paquete para Ucrania.

Los negociadores del Senado trabajaron durante todo el fin de semana y continuaban sus esfuerzos el martes. El Senado planea comenzar a votar sobre un proyecto de ley de la Administración Federal de Aviación el martes, y ese proyecto de ley podría convertirse en el vehículo para la medida provisional.

Hasta ahora, McCarthy no ha podido reunir suficientes votos republicanos para una medida provisional rival que recortaría el gasto en un 27% y cambiaría las políticas fronterizas, algo que los demócratas del Senado y la Casa Blanca rechazarían. Si McCarthy somete a votación el proyecto de ley del Senado, los conservadores han amenazado con intentar destituirlo.

Los republicanos más moderados pueden obligar a una votación sobre el proyecto de ley del Senado si llega a la Cámara, pero no antes del plazo del 1 de octubre para el cierre.

El Senado evalúa retirar la ayuda a Ucrania en medio de una esperada reacción de opositores como los senadores republicanos Mike Lee, de Utah, y Rand Paul, de Kentucky, quienes han prometido utilizar regulaciones procesales para retrasar cualquier versión que incluya la ayuda.

Los US$24.000 millones en ayuda para Ucrania que solicitó el presidente Joe Biden podrían incluirse en otro proyecto de ley, pero es posible que este decaiga sin la presión para mantener abierto el Gobierno.

Traducido por Bárbara Briceño.