Tesla sube salarios de trabajadores de fábricas en EE.UU.

Tesla Inc. notificó a los trabajadores de su planta automotriz de California que aumentará los salarios a los empleados de sus fábricas de Estados Unidos, el último golpe de un fabricante de automóviles no sindicalizado que el United Auto Workers está tratando de organizar.

Todos los asociados de producción, manipuladores de materiales e inspectores de calidad de EE.UU. recibirán un “aumento salarial de ajuste del mercado” para iniciar el nuevo año, según un folleto publicado en las instalaciones de Tesla en Fremont, California. El documento visto por Bloomberg News no dice de cuánto será el aumento que recibirán los trabajadores. El director sénior de recursos humanos de Tesla no accedió responder a preguntas.

Tesla se une a empresas como Toyota Motor Corp, Volkswagen AG y Hyundai Motor Co en aumentos salariales en plantas estadounidenses después de que el UAW consiguiera contratos laborales históricos el año pasado para trabajadores de Ford Motor Co., General Motors Co. y Stellantis NV. El sindicato ahora está aprovechando el éxito en la mesa de negociaciones en una campaña de organización simultánea dirigida a Tesla y a una docena de otros fabricantes que busca duplicar el número de trabajadores automotrices en sus filas.

Los intentos anteriores de representar al personal de otras grandes empresas automovilísticas fueron rechazados por trabajadores de empresas como VW y Nissan Motor Co., y nunca se llegaron a votar en Tesla y otros.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha sido crítico durante mucho tiempo del UAW y de los sindicatos en general. También ha enfatizado cada vez más la importancia de reducir los costos, diciendo que muchos consumidores todavía no pueden permitirse los vehículos eléctricos de la compañía porque las crecientes tasas de interés han compensado los repetidos recortes de precios.

Solo la fábrica de Tesla en Fremont emplea a más de 20.000 trabajadores. Los empleados de la planta han formado un comité organizador del UAW, y el sindicato se ha comprometido a proporcionar todos los recursos necesarios para la campaña allí, dijo el año pasado una persona familiarizada con la iniciativa.

La junta nacional de relaciones laborales dictaminó en 2021 que Tesla violó repetidamente la ley laboral durante los esfuerzos de organización anteriores del UAW, incluido el despido de un activista y la sugerencia de que unirse al sindicato costaría a los trabajadores opciones de acciones. Tesla ha negado haber actuado de forma incorrecta y está apelando el fallo en un tribunal federal.