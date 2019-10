Un tercio de los consumidores del mundo de repente no quiere gastar

Ari Altstedter, Carolynn Look y Qian Ye

En la misma calle de la gran Ópera Real de Bombay, Deepak Gurnaney está sentado en su pequeña tienda de electrónica frente a filas de televisores de pantalla plana que emiten telenovelas hindúes, mientras que cuatro empleados juegan con sus teléfonos. No hay clientes. El comerciante de 68 años solía necesitar una máquina para contar el efectivo que generaba el negocio que fundó su padre, y un almacén cercano para mantener suficientes existencias. Con una disminución del negocio del 25% en los últimos dos años, se ha deshecho de ambos.

“El mercado de automóviles ha caído, este mercado ha caído, ese mercado también; la gente ve esto y piensa que no deberían gastar”, dice. “Tal como está el comercio minorista, no puedo animar a nadie en mi familia a unirse a este negocio. Seré la última generación”. A casi 5.000 kilómetros de distancia, en el iluminado centro comercial de productos electrónicos Zhongguancun Kemao de Pekín, He Hongyuan relata una historia similar.

“En la actualidad, los consumidores tienden a ser más cuidadosos con sus gastos”, dice desde detrás del mostrador de una cabina de vidrio, uno de cientos en el centro comercial que vende teléfonos, computadoras portátiles y otros dispositivos. “En el pasado, la gente cambiaba de teléfono en cuanto salía el nuevo modelo. Ahora cambian de teléfono según sus necesidades”. Dijo que las ganancias se han reducido a la mitad en los últimos dos meses.

Gurnaney y He son representativos del creciente pesimismo del sector minorista en India y China, que en conjunto tienen 2.800 millones de habitantes, o más de un tercio de los consumidores del mundo. Fabricantes de todo tipo de artículos de consumo, desde aceites para el pelo hasta motocicletas había depositado sus esperanzas de crecimiento en uno o ambos gigantes emergentes, y los efectos de la doble desaceleración están reverberando en todo el mundo.

Vientos en contra

“Probablemente seguirán siendo los mercados de consumo más grandes y prometedores, pero esta desaceleración sigue siendo un obstáculo para una economía mundial que ya está teniendo dificultades”, dijo Frederic Neumann, codirector de análisis de economía asiática en HSBC Holdings Plc en Hong Kong.

China ha indicado que el crecimiento este año podría ser de un mínimo del 6%, el más lento registrado, mientras que la expansión de India fue la más débil en seis años en el trimestre de junio. Las ventas de automóviles de las dos naciones cuentan la historia. Las ventas de sedanes, vehículos deportivos utilitarios, minivans y otros en China cayeron por decimocuarta vez en 15 meses en agosto, el mismo mes en que las ventas de automóviles de India registraron el mayor descenso anual del que se tienen datos.

A pesar de que sus respectivas tasas de crecimiento siguen siendo más altas que la mayoría de los otros países, la desaceleración es crítica para las dos naciones en desarrollo. China necesita mantener el ritmo de expansión para hacer frente a la deuda acumulada durante sus años de auge. Y la joven India confía en una economía robusta para absorber a millones de nuevos solicitantes de empleo cada mes.

“Los viejos motores del crecimiento realmente se están quedando sin vapor”, dijo Julian Evans-Pritchard, economista de Capital Economics, en Singapur, quien añadió que los consumidores más jóvenes en China son más cautelosos que sus padres en cuanto gastar en artículos de lujo y automóviles. “Creo que van a tener que acostumbrarse a que los ingresos crezcan a un ritmo mucho más lento”.