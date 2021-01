Sin vacunas, los países se sentarán a renegociar sus deudas

Eric Martin

El crecimiento mundial de este año podría ser inferior a la mitad de la estimación de 4% del Banco Mundial si la distribución de la vacuna no se agiliza, dijo la economista jefe de la institución, Carmen Reinhart.

Una recuperación más prolongada aumentará la presión sobre las naciones cargadas de deuda, muchas de las cuales probablemente buscarán reestructurarse debido a la pandemia, dijo Reinhart en una entrevista con Stephanie Flandes para la cumbre virtual ‘The Year Ahead’ de Bloomberg. Se avecina un “camino difícil” para los mercados emergentes, dijo.

El marco común del Grupo de los 20, que tiene como objetivo lograr que China y prestamistas privados se involucren más en el alivio de la deuda, puede ayudar a los países pobres a resolver los problemas más rápido, dijo Reinhart. Varios países tenían posiciones de deuda frágiles antes de la pandemia, y el mundo avanza lentamente hacia la condonación en lugar de solo la suspensión de pagos, dijo.

Chad se convirtió ayer en el primer país en solicitar la reestructuración de su deuda externa en el marco del G20. Zambia y posiblemente Etiopía figuran entre algunos de los países que se beneficiarían de una resolución de la deuda más rápida, dijo.

“Las reducciones más permanentes, las reestructuraciones de algunos de estos países que lo necesitan, son más un objetivo a mediano plazo”, dijo Reinhart.

Reinhart, coautora con Kenneth Rogoff del libro de 2009 “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly” (Esta vez es diferente: ocho siglos de locura financiera), es conocida por su experiencia en historia de la deuda y crisis financieras. Se unió al Banco Mundial en junio, despidiéndose de la Universidad de Harvard, donde es profesora.