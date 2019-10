Otorgan el Premio Nobel de Química a tres investigadores por desarrollar las baterías de litio

El estadounidense John Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino obtuvieron este miércoles 9 de octubre el premio Nobel de Química 2019 por la invención de las baterías de litio, que se emplean en múltiples y variadas tecnologías de la vida diaria.

"Este tipo de batería ligera, recargable y poderosa es ahora utilizada en todas partes, en teléfonos y ordenadores y vehículos eléctricos", remarcó la Academia sueca, que otorga el premio "Pueden también conservar cantidades significativas de energía solar y eólica, abriendo la vía a una sociedad liberada de energías fósiles", agregó.

En la estela de las crisis petroleras de los años 1970, Stanley Whittingham inició la búsqueda de fuentes de energía no-fósiles. Fue así como creó un cátodo innovador en una batería de litio a partir de disulfuro de titanio (TiS2).

Lithium-ion batteries have revolutionised our lives and are used in everything from mobile phones to laptops and electric vehicles. Through their work, this year’s Chemistry Laureates have laid the foundation of a wireless, fossil fuel-free society.#NobelPrize pic.twitter.com/KXVfXlUT4B