El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en el sur bonaerense. Con una máxima de 16°C y una mínima de 3°C, el frío matutino dará paso a una tarde mayormente agradable y soleada.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará muy fría en todo el partido, registrando una temperatura mínima de 3°C. El viento norte sostendrá su marcha a 9 mph, aportando estabilidad en el centro bahiense. Durante el día predominará un cielo despejado y soleado, ideal para actividades al aire libre antes de que la nubosidad empiece a incrementarse de manera paulatina hacia la noche.

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En la zona portuaria de Ingeniero White y en los campos de General Cerri se sentirá el ambiente fresco, propio del otoño, aunque el sol aliviará las marcas térmicas urbanas. La humedad general se ubicará en un 62%, consolidando un escenario sin probabilidades de lluvias para las próximas horas en toda el área urbana del polo industrial y portuario.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y las redes rurales de la región proyectan condiciones similares para las localidades del sudoeste bonaerense. En Punta Alta y Médanos se mantendrá el predominio del sol durante la tarde, con vientos del sector norte que regularán el termómetro. Las marcas máximas alcanzarán valores templados en toda la franja costera y productiva.

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No habrá alertas meteorológicas vigentes por vientos fuertes ni tormentas en esta zona de la provincia. La baja probabilidad de precipitaciones, fijada en apenas un 10%, asegurará un sábado calmo para Monte Hermoso y los distritos vecinos, permitiendo que el frente frío se disipe momentáneamente bajo la influencia del viento norteño de 9 mph.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el cierre del fin de semana, la nubosidad irá en aumento y el cielo se presentará mayormente cubierto durante el domingo. La rotación temporal del viento mantendrá temperaturas estables, pero la nubosidad nocturna dejará un panorama fresco que anticipará el ingreso de nuevas masas de aire frío para los primeros días de la semana entrante.