El sábado ofrecerá condiciones meteorológicas favorables para realizar actividades urbanas o caminar cerca del mar. Aunque el ambiente invernal continuará consolidándose en toda la Costa Atlántica, la baja probabilidad de lluvias permitirá transitar el día con tranquilidad. La nubosidad variable será la gran protagonista en las distintas localidades del partido.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura máxima alcanzará los 13°C por la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 8°C durante las horas más frías. El viento soplará desde el sector norte con una velocidad constante de 9 mph, generando condiciones estables en la zona del Puerto. No habrá ráfagas intensas en el sector costero, lo que otorgará un respiro ante el persistente frío.

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La nubosidad afectará de forma similar a las localidades de Batán y Sierra de los Padres, donde la mínima se sentirá con mayor rigurosidad debido a la altitud y la geografía. El cielo permanecerá parcialmente soleado antes de cubrirse totalmente hacia la noche, manteniendo una humedad promedio del 76% en todo el territorio de General Pueyrredón.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá alertas meteorológicas ni advertencias por frío extremo para este sábado en la Costa Atlántica. Las localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell experimentarán un escenario similar, caracterizado por una marcada estabilidad atmosférica y vientos leves que traerán un panorama calmo a la costa bonaerense.

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Defensa Civil de General Pueyrredón mantendrá sus guardias habituales sin activar protocolos de emergencia, dado que se descartarán tormentas o sudestadas. Esta tranquilidad climática propiciará una jornada óptima para el sector pesquero de la región y para los comercios locales que aguardan el movimiento turístico del fin de semana de mayo.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El domingo profundizará el escenario otoñal en La Feliz, con un cielo que pasará a estar mayormente nublado pero manteniendo la ausencia de lluvias. Las temperaturas continuarán estables y frescas en las primeras horas, por lo que quienes planifiquen actividades al aire libre deberán contemplar el uso de abrigo adecuado para disfrutar del descanso.