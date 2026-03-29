El cierre del fin de semana en Rosario y el Gran Rosario estará marcado por un ascenso térmico pronunciado y condiciones de estabilidad que contrastarán con la inestabilidad de los días previos. El ingreso de una masa de aire cálido desde el sector norte dominará la escena, elevando los registros termométricos por encima de los valores habituales para el final del mes de marzo.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En la ciudad de Rosario, así como en las localidades de Funes y Roldán, el cielo lucirá algo nublado durante la mañana, pero la nubosidad tenderá a disminuir hacia la tarde. La temperatura actual iniciará su escalada desde los 23°C, impulsada por vientos moderados del sector norte que soplarán con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. La humedad, un factor determinante en nuestra zona, se ubicará en torno al 57%, lo que generará una atmósfera pesada pero sin probabilidades de lluvias significativas.

Clima en Rosario: alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas en toda la región

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Cerca del Río Paraná y en la zona de islas, la brisa ofrecerá un alivio marginal, aunque la radiación solar será intensa. En el Monumento a la Bandera, se sentirá el rigor del sol directo hacia el mediodía, momento en que el índice UV alcanzará niveles de riesgo. No se esperan precipitaciones para el Cordón Industrial, donde el calor se hará sentir con fuerza debido a la escasa cobertura nubosa prevista para la segunda mitad del día.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur santafesino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé alertas vigentes por tormentas para esta jornada, tras el paso del frente inestable. Localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda compartirán el patrón de tiempo caluroso y seco. La visibilidad en las autopistas a Santa Fe y Buenos Aires se mantendrá óptima, aunque se recomienda precaución por el cansancio que puede producir el calor extremo al conducir.

Clima en Mar del Plata: Sábado con nubosidad en aumento y vientos moderados del noreste

Pese a la ausencia de alertas, el organismo nacional sugiere mantener la hidratación constante, ya que las temperaturas máximas rozarán los 35°C en todo el departamento Rosario. Las condiciones se mantendrán estables hasta el final del día, cuando el viento rote levemente hacia el noreste, manteniendo la masa de aire cálida estacionada sobre el núcleo sur de la provincia sin cambios bruscos en la presión atmosférica.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el comienzo de la próxima semana indica que el termómetro no dará tregua. El lunes y martes las máximas se situarán nuevamente entre los 36°C y 37°C bajo cielos mayormente despejados. Recién hacia la mitad de la semana, el viento proveniente del río y una posible rotación al sudeste traerán un alivio paulatino, aunque el ambiente húmedo persistirá como rasgo distintivo de este cierre de marzo.