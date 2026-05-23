El fin de semana comenzará con condiciones meteorológicas muy estables y un ambiente marcadamente frío durante las primeras horas en toda la ciudad. La presencia del sol favorecerá un paulatino ascenso de la temperatura hacia la tarde, permitiendo un clima agradable para las actividades al aire libre antes de que la nubosidad aumente durante la noche en Rosario y el Gran Rosario.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas de la jornada registrarán la temperatura mínima del día, la cual se ubicará en los 3°C, generando un ambiente muy frío y propicio para la formación de neblinas aisladas en los sectores suburbanos. Por su parte, la humedad se mantendrá en niveles altos, promediando el 70%, lo que intensificará la sensación de frío invernal en las inmediaciones del Monumento a la Bandera y las localidades de Funes y Roldán.

Ola de frío polar pero sin lluvias: cómo estará el clima este fin de semana largo del 25 de mayo

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Hacia la tarde, el viento soplará leve desde el este a una velocidad estimada de 6 mph (unos 10 km/h), aportando aire fresco proveniente del Río Paraná y la zona de islas. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán totalmente nulas (0%) durante el período diurno, lo que garantizará un cielo despejado. Sin embargo, hacia la noche la nubosidad irá en aumento, elevando la probabilidad de lloviznas aisladas a un 10%.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas por tormentas ni fenómenos severos para el sur santafesino durante este sábado, lo que dará un respiro a localidades del Cordón Industrial como San Lorenzo, así como a Casilda y Villa Constitución. No obstante, se prevé que la combinación de alta humedad y enfriamiento nocturno generará bancos de niebla densos que afectarán la visibilidad en las autopistas a Córdoba y Buenos Aires.

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Las estaciones meteorológicas locales mantendrán el monitoreo sobre las rutas de la región, ya que el enfriamiento se sentirá con mayor fuerza en las áreas rurales circundantes a Rosario. El viento del sector este dominará la circulación general de la atmósfera baja, impidiendo el ingreso de frentes inestables de gran magnitud, por lo que el ambiente permanecerá calmo y sin riesgo climático para la población local.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto del fin de semana largo mostrará una continuidad en la estabilidad, con nubes cubriendo el cielo de manera parcial hacia el domingo y el lunes 25 de mayo. Las temperaturas máximas experimentarán un leve ascenso térmico debido a la persistencia del viento de componente noreste, alejando temporalmente las posibilidades de lluvias generalizadas en toda la cuenca del Paraná.