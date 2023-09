El empresario indolente más rico del mundo ya tiene quien le escriba

El pasado martes salió a la venta el libro, en inglés, Elon Musk, de Walter Isaacson, publicado por la editorial Simon & Schuster. A los 52 años, Elon Reeve Musk, calificado desde 2021 como “el hombre más rico del mundo”, tiene un semblante biográfico en vida, paralelo a lo que se puede considerar como momento cumbre en su carrera, ya que posee seis empresas de éxito y renombre: Tesla, SpaceX (que incluye Starlink), The Boring Company, Neuralink, X (antes Twitter) y X.AI, compañía de Inteligencia Artificial que fundó a principios de este año.

La intervención de Isaacson, de 71 años, como biógrafo, no es casual ni azarosa. Se trata de un reconocido periodista, perteneciente al establishment norteamericano, con sólida formación universitaria. A partir de 1990 fue editor de la revista Time durante diez años, luego director ejecutivo de CNN, en épocas de los atentados contra las Torres Gemelas de New York, y director del Instituto Aspen hasta 2017.

Como autor de varias biografías, publicó las de Henry Kissinger, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs y la bioquímica Jennifer Doudna. Isaacson comenzó a trabajar con Musk en agosto de 2021 hasta poco antes de la publicación del libro, conviviendo, a modo de confidente y acompañante, mientras discutía o tomaba decisiones en sus empresas. Llegó a él por su amistad con los poderosos abogados Joel Klein y Nicole Seligman. En un reportaje otorgado a New York Magazine, a la pregunta “¿Le terminó gustando Musk como persona?” respondió: “Bueno, antes que nada, hay siete u ocho Elon. Está Elon disparando memes, está Elon siendo un imbécil, está Elon en modo ingeniería. Estaba totalmente fascinado por él. Realmente sentía repulsión a veces, cuando era brutal con las personas que lo rodeaban, pero también me sorprendió cuando cambió el diseño de una válvula sobre la marcha y la probaron y funcionó. No es que hubiera una simple emoción. Éste es un tipo que tiene múltiples personalidades y, como dijo un colaborador, ‘Es realmente genial y divertido estar cerca de Elon cuando tienes al Elon adecuado’”.

También resalta que la “neurodivergencia” de Musk juega un papel muy importante en su conducta, admitiendo también que tiene “falta de empatía, rasgo profundamente poco atractivo. Creo que no sería quien es, en términos de empresas, si no hubiera tenido el déficit del gen de la empatía”. En sí, las lecturas críticas a la aparición de esta biografía “oficial” recalcan la actitud complaciente del biógrafo y que no hace las preguntas pertinentes, o si las hace, están equivocadas.

Otro reclamo es colocar como “escena primaria” de su temperamento díscolo el acoso que recibió por parte de sus compañeros escolares, quienes le pegaban por llamarlos tontos, sumado a ello el maltrato paterno, quien disfrutaba humillarlo a los gritos. Se adjudica a Isaacson cierta pasividad a la explicación de Musk sobre su autodiagnóstico como Asperger, algo que no solo es errado sino ejemplo de su megalomanía. Por caso, la compra de la red social X la asocia con hacerse el dueño del patio de la escuela, cambiando las reglas para que todos se acosen entre sí.

Y aparece aquí otra razón familiar para su campaña contra la cultura woke que realiza en X: uno de los mellizos del primer matrimonio, llamado Xavier como el personaje de X-Men, realizó la transición de género (incluyendo el cambio de nombre y apellido), haciéndose marxista y renegando ser hijo de Musk. Otros nueve hijos más todavía no se rebelaron, pero la amenaza existe.

Tal disposición a la paternidad parece hereditaria, su padre Errol, ingeniero y aviador, hoy cuenta con dos hijos concebidos con su hijastra, al mejor estilo Woody Allen. Si bien Elon nació en Pretoria, Sudáfrica, el abuelo materno, J.N. Haldeman, era oriundo de Canadá, militante anticomunista en las décadas de 1930-40, y es quien tal vez aportó los rasgos autoritarios: fue líder del movimiento antidemocrático fascista conocido como Tecnocracia (creían que ingenieros y científicos debían gobernar). Hacia 1950 emigró a Sudáfrica, atraído por el régimen de apartheid que reclutaba colonos blancos de América del Norte.

Diez años después, este abuelo publicaría un libelo titulado La conspiración internacional para establecer una dictadura mundial y la amenaza a Sudáfrica. Su hija y madre de Elon, Maye Haldeman, sería finalista de Miss Sudáfrica. En 2019, publicó un libro titulado Una mujer hace un plan: consejos para una vida llena de aventuras, belleza y éxito.

Con estos antecedentes de privilegio, a Isaacson se le reclama por una visión demasiado permisiva hacia la infancia y juventud sudafricana. Allí no aparecen negros, tampoco referencias al apartheid. ¿Se crió en una burbuja o la población negra le resultaba invisible? Entre otros rasgos destacados en el libro, a la insensibilidad del millonario se suman cierta adoración hacia la urgencia, el caos y el dramatismo, que derivan en una verdadera obsesión al trabajo resistiendo a reglas y regulaciones existentes. Esto resulta notable en el incremento de accidentes laborales ocurridos en la fábrica de autos Tesla durante los últimos tres años.

“Interesante”, escribió Elon Musk este jueves en su cuenta de X, replicando el reportaje al candidato a presidente Javier Milei que realizara en Buenos Aires Tucker Carlson, periodista afín a Donald Trump. De esta manera el proveedor de la NASA, con la ambición de habitar Marte, demuestra preferencias políticas en la Argentina. ¿Y si lo lleva a Milei a gobernar el planeta rojo? ¿Será antes de las elecciones o después? La biografía publicada no tiene punto final.