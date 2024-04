La utopía desnuda

En el contexto de un país en el que la palabra libertad volvió a ser protagonista, la publicación de Las brujas de Monte Verità de Paula Klein resuena en muchos sentidos.

En la novela, con bordes de ensayo histórico, Klein reconstruye el viaje de Verónica, una investigadora en busca de las verdades que revelan las fotos, archivos o muros del lugar; pero también la verdad de un viaje que la acerca a su objeto de estudio mientras la distancia de su hijo y su marido.

Monte Verità guarda los secretos de una pareja belga (Henry Oedenkoven e Ida Hofmann), quien a principios del siglo XX compró una extensión de tierra en Ascona (Suiza) para montar una utopía. Medio siglo antes de los hippies, los monteveritanos vivieron en comunidad contra las normas de su época. Veganos, nudistas y poliamorosos, mantuvieron una especial inclinación por las sustancias alucinógenas y atrajeron a intelectuales y artistas de todas partes.

Mientras Verónica se adentra en esta utopía del pasado, su esposo le propone ir a vivir a un ecopueblo para que el hijo de ambos crezca en libertad. La pregunta que la persigue es si se puede crear algo hermoso sin pagar el precio de su destrucción. Verónica lo sabe. Todo paraíso está destinado a desaparecer. Incluso la libertad como destino final. Quizá por eso su lucha es contra el tiempo y por el tiempo. Tiempo para escapar a los dilemas a la maternidad, para escribir, para que estar vivos no sea solo producir. Porque al final del día, la libertad no es más que tiempo. Sin tiempo para ser libres, por más restricciones que caigan: no podremos ser libres.