Bornoroni: “Los cordobeses tienen que tener la oportunidad de votar a los candidatos puros de Milei”

El cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), delineó los ejes de su estrategia para las elecciones legislativas de octubre: priorizar candidatos "puros" del movimiento y presionar por un ajuste fiscal en Córdoba que acompañe las reformas nacionales.

En una entrevista en No Estamos Solos (Universo TV), el diputado fue contundente al definir el perfil de los postulantes de LLA: "Los cordobeses tienen que tener la oportunidad de votar a los candidatos puros de Milei, gente común que no venga de la política tradicional. No podemos seguir con los mismos nombres de los últimos 40 años", afirmó.

El legislador evitó mencionar nombres y en refirirse a eventuales alianzas con partidos como el PRO o la UCR, aunque admitió que las decisiones finales las tomará Karina Milei, presidenta del partido. Su postura refleja la pulseada interna entre el ala más ortodoxa de LLA y sectores que buscan acuerdos con otros espacios opositores, como Santiago Caputo. Bornoroni se mostró del lado de “El Jefe”.

Tras la victoria de LLA en las elecciones porteñas, el diputado apuntó a replicar la estrategia en Córdoba: "Si ganamos donde las chances parecían bajas, ¿por qué no aquí?". Aspiran a seis de las nueve bancas nacionales en juego.

Crítica al gasto provincial

El diputado cuestionó la falta de recortes en Córdoba pese al ajuste nacional: "La Nación redujo ministerios y despidió ñoquis, pero aquí hay 16 ministerios (deberían ser 8) y 10 agencias. Es un Estado elefantiásico que se sostiene con impuestos altísimos". Así criticó al gobierno de Martín Llaryora por no reducir estructuras antes de exigir fondos federales, como en la reforma previsional.

Aunque reconoció los avances macroeconómicos nacionales (inflación mensual bajo el 3% y equilibrio fiscal), atribuyó el descontento social en Córdoba a la alta presión impositiva provincial. "El cordobés no siente el alivio porque aquí los impuestos subieron más que la inflación", afirmó, citando el caso del impuesto a los Ingresos Brutos, que termina sumando hasta un 15% en costos finales.