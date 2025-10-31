Capilla del Monte celebró sus 440 años con un emotivo homenaje a los Veteranos de Malvinas

Capilla del Monte vivió una jornada cargada de emoción y patriotismo al celebrar los 440 años de su origen poblacional. En el marco de los festejos, la comunidad rindió homenaje a los Veteranos de Malvinas con un multitudinario desfile por las calles principales de la ciudad. La Banda del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba marcó el paso de una columna que despertó el aplauso y la emoción de vecinos y visitantes, en reconocimiento a los héroes que participaron del evento.

Más de 60 veteranos de distintos puntos del país se dieron cita en la localidad del norte cordobés para participar de los Juegos Deportivos que eligieron a Capilla del Monte como sede. Durante su discurso, el intendente Fabricio Díaz agradeció su presencia y resaltó la trascendencia del encuentro: “La causa Malvinas es transversal a todas las situaciones y diferencias que podamos tener. Son un motivo de orgullo nacional”. Además, valoró el gesto de los veteranos locales, quienes meses atrás propusieron llevar adelante las Olimpiadas en la ciudad, y destacó el acompañamiento de toda la comunidad en este aniversario histórico.

El acto central incluyó la entrega de un gallardete conmemorativo a la Banda Musical de Valle Hermoso por parte de los Veteranos de Capilla del Monte, en reconocimiento a su participación en la jornada. La ceremonia continuó con la presencia del Equipo Ejecutivo Municipal, intendentes y jefes comunales de la región, concejales, agrupaciones de veteranos de distintas provincias, instituciones educativas y civiles, además de agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad.

El desfile culminó entre aplausos, emoción y banderas celestes y blancas ondeando en el aire. Fue una jornada de celebración y memoria, que reafirmó la identidad de Capilla del Monte como una comunidad comprometida con su historia, su gente y los valores que unen a los argentinos.