Con récord de votos, se entregaron los Premios CIEyA a la música cordobesa

La música cordobesa tuvo su gran noche este martes 11 de noviembre en el Teatro Comedia, donde se celebró la quinta edición de los Premios CIEyA 2025, organizados por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA). Más de 17 mil personas votaron a sus artistas favoritos.

Entre los grandes ganadores de la noche se destacaron Paz Carrara, reconocida como Artista del Año y Disco del Año por "Todo vuelve al punto de partida"; Ezequiel Arias, premiado como Artista Electrónico del Año y compartiendo el título de Artista del Año con Carrara; LBC y Eugenia Quevedo, elegidos como Banda del Año y Banda Cuarteto del Año; e Irmanas, consagradas como Banda Revelación Rock del Año y ganadoras de Canción del Año con "¿De qué color son los besos?".

Con la conducción de Flavia Dellamaggiore (Cadena 3) y Diego Tabachnik (La Voz), la gala reunió a artistas, productores, periodistas y autoridades municipales y provinciales en un clima de celebración y orgullo colectivo. La ceremonia comenzó pasadas las 21 horas y abarcó más de una docena de categorías, desde el cuarteto y el folklore hasta el pop, el rock, la electrónica y la música urbana.

Los Principales ganadores 2025:

- Artista del Año: Ezequiel Arias y Paz Carrara

- Banda del Año: LBC y Euge Quevedo

- Canción del Año: ¿De qué color son los besos? – Irmanas

- Disco del Año: Todo vuelve al punto de partida – Paz Carrara

- Portada del Año: Identikid / Simon Era Parte – Franca Garraza

- Videoclip del Año: Imán – Rayos Láser (Teodoro Ciampagna)

- Artista Electrónico del Año: Ezequiel Arias

- Artista Electrónica Revelación: Victoria Whynot

- Artista o Banda de Cuarteto: LBC y Euge Quevedo

- Artista o Banda Rock del Año: Rosa Profunda

- Artista o Banda Revelación Rock: Irmanas

- Artista o Banda Pop del Año: Hipnótica

- Artista o Banda Revelación Pop: Wanda Jael

- Artista o Banda Folklore del Año: Juan Iñaki

- Artista o Banda Urbana del Año: Natasha Fei

Autoridades locales que acompañaron la celebración

El evento contó con la presencia de Javier Pretto, viceintendente a cargo del Ejecutivo municipal; Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes; y Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Durante su discurso, Campana destacó el valor del esfuerzo colectivo y del camino compartido por los artistas, mientras que Pretto reafirmó el compromiso del Teatro Comedia como espacio de apoyo a la comunidad musical local.

Además, la directora del Teatro Comedia, Belén Pistone, subrayó el rol de la sala como punto de encuentro cultural: “Ser marco de los crecimientos de los diferentes sectores culturales de Córdoba es un objetivo del Teatro Comedia. Es un honor recibir los Premios CIEyA y esperamos que nuestra casa siga siendo una tradición para estas distinciones”.

Los Premios CIEyA no solo celebran el talento, sino que también promueven acciones de fomento: los ganadores podrán realizar presentaciones en vivo en salas bonificadas durante 2026, y los artistas revelación grabarán material en estudios profesionales. “Esto es un ejemplo de cómo construir desde el sector privado política pública y cultural. Hoy, cinco años después, los CIEyA tienen el carácter de un derecho adquirido para la comunidad musical de Córdoba”, destacó el productor Franco Srur.