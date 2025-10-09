Concejo Deliberante: Con amplio apoyo avanza el régimen de promoción industrial de la Ciudad, fogoneado por Passerini

El proyecto de ordenanza girado por el Ejecutivo municipal por el cual se crea el programa de Promoción de Actividades Productivas (PPAP) obtuvo ayer despacho de la comisión de Legislación General. La iniciativa también fue abordada hace unos días en un plenario conjunto con Economía y Finanzas.

Se trata de un régimen de fuertes incentivos fiscales, mediante rebajas de tasas municipales, para impulsar la inversión productiva en la economía local. De esta manera, el proyecto fogoneado por el Ejecutivo municipal, que incorporó algunos aportes de la oposición -aunque continúan las negociaciones- quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión del Concejo.

En este marco, los bloques de ediles de la UCR y el Frente Cívico plantearon otras correcciones para incorporar al despacho final. Entre otras cuestiones, pidieron que la prórroga de los beneficios sea por única vez (y no liberada, sin límite); que se involucre la participación de los vecinos; y que haya consideraciones respecto de la sostenibilidad ambiental de los proyectos de inversión.

A su vez, plantearon que se contemple la reciprocidad de servicios con el sector privado, por ejemplo, para que el municipio pueda utilizar la nueva infraestructura en salud de alta complejidad.

Desde la bancada oficialista se indicó que el despacho se aprobó por mayoría sin cambios, aunque el concejal Nicolás Piloni (titular de Legislación General) se comprometió a consultar sobre las modificaciones solicitadas, con la posibilidad de constituir el cuerpo en comisión y sumarlas (en caso de haya aceptación del PJ), antes de la votación en el recinto.

Más allá de los planteos puntuales que formularon la UCR y el juecismo, el proyecto cosecha apoyo mayoritario de los concejales, destacaron desde la bancada oficialista. Solo adelantó su rechazo la edila Laura Vilches, del Frente de Izquierda.

Voces

Consultada al respecto, la jefa del bloque UCR, Elisa Caffaratti, señaló que "apoyamos en general" la iniciativa e hizo foco en la propuesta radical de que el régimen de reciprocidad que se prevé para las actividades turísticas se amplíe a las otras áreas especialmente a salud, entre otros cambios que se promovieron en el plenario anterior de la comisión de Economía y Finanzas.

Desde el Frente Cívico, Graciela Villata reconoció que el PJ aceptó dos aportes que efectuó la bancada juecista. Se trata de exceptuar, expresamente de los beneficios previstos, a los servicios relacionados con los juegos de azar y apuestas online. "Para este espacio político es indispensable que el flagelo del juego quede fuera de cualquier beneficio en la ciudad", afirmó.

El otro punto en cuestión tiene que ver con la Vivienda Social. "Debido al gran déficit que tiene la capital en este tema, se propone que se extiendan los beneficios del gobierno de la ciudad a cualquier actividad que promueva la vivienda social", agregó la titular del bloque opositor.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Martín Simonian, defendió la iniciativa girada por la administración Passerini que establece un régimen de fuertes incentivos fiscales, mediante rebajas de tasas municipales, para impulsar la inversión productiva en la economía de la ciudad.

Martín Simonian

El oficialista también se refirió a los aportes que hicieron los ediles de la UCR y el Frente Cívico. "Tomamos algunas observaciones de la oposición", destacó. De este modo, el proyecto sumó amplio apoyo -en general- de cara a la sesión del próximo jueves en el Concejo Deliberante.

En detalle

El PPAP contempla beneficios tributarios para personas humanas y jurídicas que realicen inversiones en materia industrial, turística, de desarrollos urbanísticos e infraestructura, y en equipamiento médico para Centros de Atención Médica. Se incluyen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y los acuerdos que celebre el Ejecutivo deberán ser ratificados por el Concejo Deliberante.

Para el caso de inversiones en el rubro industrial, la norma contempla estabilidad por 10 años en la alícuota de Comercio e Industria, y exenciones iniciales para los primeros tres años de entre el 40% y el 70%, según los casos y tipologías, con escalonamiento sucesivos hacia porcentajes menores cada tres o cuatro años.

A su vez, en materia de desarrollo urbanístico, habrá una reducción de hasta el 30% en los derechos de edificación y la posibilidad de financiarlos hasta en 12 cuotas. Para las inversiones en el rubro turístico, sea en infraestructura o nuevo equipamiento, habrá también fuertes incentivos: para nuevos hoteles 5 estrellas, 50% de exención en Comercio e Industria, y en Inmuebles, durante los tres primeros años; del 35%, en el cuarto y quinto año; 25%, en el sexto y séptimo; y 15% en los últimos tres años.

Asimismo, para los hoteles de 3 y 4 estrellas, las exenciones serán del 40%, 30% 20% y 10%, para los mismos períodos antes apuntados. También en turismo, quienes realicen mejoras en sus servicios, tendrán descuento del 50% en la tasa de Inmuebles durante 5 años.

En el plano de las inversiones en centros de salud, para ampliación o mejora, habrá exención en Comercio e Industria del 40% por los primeros tres años; del 25% por los tres siguientes; y del 15% por los 4 años restantes. Esos beneficios serán del 100%, 70%, 50% y 30% en los casos de inversión en nuevos establecimientos.

La adhesión al PPAP se podrá realizar durante un período de cinco años, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, aunque ese plazo podrá prorrogarse por otro de igual extensión, reza el proyecto original.