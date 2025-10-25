Córdoba: clausuran la galería Espacial, nuevo “búnker” de celulares robados

La Policía de Córdoba y la fiscalía provincial realizaron un amplio operativo en la galería Espacial, en pleno centro de la ciudad, donde funcionaba una red dedicada a la reducción y reventa de celulares robados de alta gama. La intervención dejó 10 detenidos, cientos de dispositivos secuestrados y la clausura inmediata del lugar.

El primer piso de la galería Espacial, ubicada en avenida Emilio Olmos al 51, en pleno Centro de Córdoba, se había convertido en un verdadero laboratorio para reducir y revender celulares robados, principalmente iPhone de alta gama. La Policía y la fiscalía allanaron el lugar, en un operativo que terminó con la clausura del espacio comercial.

La investigación determinó que varias de las bandas que operaban en la galería Norte, clausurada en 2024 por hechos similares, se habían “mudado” apenas una cuadra y media, repitiendo el mismo circuito delictivo.

“Es un mensaje para la sociedad: pedimos que denuncien, porque muchas veces un simple arrebato puede ser la punta del ovillo que permite desarticular una organización criminal”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El operativo, ordenado por el fiscal José Bringas, fue encabezado por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía y la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, con la participación de 150 efectivos. También intervino personal de Epec, que detectó conexiones eléctricas irregulares.

Durante los 46 allanamientos dentro de la galería, se secuestraron más de 400 celulares, además de computadoras, software de desbloqueo, televisores y electrodomésticos de dudosa procedencia. Los equipos serán peritados para determinar su origen y, si se comprueba que fueron denunciados como robados, quedarán judicializados.

Fuentes del caso revelaron que en el primer piso funcionaban dos laboratorios donde se realizaban tareas de borrado de información, reinicio de fábrica y modificación del Imei. En la planta baja, los teléfonos ya adulterados se ofrecían “de segunda mano”, incluso con cajas y cargadores falsificados.

“Había un nivel técnico muy alto. No era improvisado”, destacaron los investigadores, quienes confirmaron que cinco de los detenidos ya estaban vinculados a causas por encubrimiento en la galería Norte.

El circuito delictivo comenzaba con robos en la vía pública o en eventos masivos. Los teléfonos eran “enfriados” en la zona sur, envueltos en papel aluminio para evitar la geolocalización, y luego trasladados al centro para su “limpieza” y reventa.

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba confirmó que la galería Espacial fue clausurada sin límite temporal, al igual que la galería Norte, por graves faltas de habilitación y riesgos eléctricos.