Córdoba le pone marca registrada a su maní campeón de exportación

En el marco del 50° aniversario de la Cámara Argentina del Maní, se anunció la creación del Instituto Argentino del Maní y el desarrollo del Sello de Certificación de Calidad y Origen del Maní Córdoba, dos iniciativas destinadas a fortalecer la proyección internacional y la competitividad del sector. El acto se realizó en el Hotel Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba, con la participación de autoridades provinciales, referentes de la industria y representantes institucionales.

El Instituto funcionará como centro de referencia nacional y nodo de articulación para la innovación, la formación técnico-científica y el vínculo con las instituciones que integran la cadena productiva. También tendrá un rol en la capacitación de nuevos recursos humanos, con el fin de aportar perfiles especializados a una economía en crecimiento.

El gobernador Martín Llaryora destacó el sentido de trabajo conjunto que impulsa la iniciativa: "Este es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto, de manera articulada, más allá de las ideologías políticas. En Córdoba podemos pensar distinto, pero trabajar juntos y así logramos cosas como estas".

"Sello maní Córdoba"

Además, se pondrá en marcha un sello de certificación para destacar la calidad del maní producido en Córdoba, reconocido internacionalmente. "Tenemos el mejor maní del mundo, necesitamos tener un sello que nos identifique, una estrategia de marketing que nos posicione en el mundo, una marca que represente a la Argentina, con acento cordobés", afirmó Llaryora.

Para avanzar con estos proyectos, el Gobierno provincial comprometió aportes por 350 millones de pesos, que se sumarán a las inversiones del sector privado.

Un sector clave en la economía cordobesa

La provincia de Córdoba concentra el 75% de la producción nacional de maní y el 95% de su industrialización, con fuerte orientación exportadora. Argentina es el mayor exportador mundial de este cultivo, que en 2023 generó más de 1.100 millones de dólares. Actualmente, unas 30 localidades del sur cordobés tienen al maní como principal actividad económica, generando más de 12.000 empleos directos y miles de puestos indirectos.

"Deben sentirse orgullosos de lo que lograron. Ustedes le venden al mercado más desarrollado del mundo. El ejemplo de ustedes es un espejo en el cual se puede mirar cualquier clúster del interior de la Argentina que quiera crecer y progresar. Es un ejemplo de futuro", señaló Llaryora, al valorar los 50 años de trabajo de la Cámara Argentina del Maní.

Desde la entidad, su presidente, Diego Bracco subrayó el respaldo del Gobierno provincial: "Quiero reconocer públicamente la postura del gobierno de Córdoba, que defendieron la producción local, plantándose para que no restauraran las retenciones al maní. Por eso, gracias de nuevo, gracias por la defensa, que no es un gesto menor, porque este impuesto, el impuesto de los derechos de exportación, es el peor impuesto que tenemos".

Bracco también destacó el peso internacional del sector: "El maní se convirtió en un embajador global de Córdoba y de Argentina. Hemos superado a potencias como China, India, Estados Unidos y Brasil".

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, puso el foco en los avances tecnológicos y en el modelo sustentable que desarrolla la cadena. "Hoy es una realidad productiva para Córdoba, se trata de una economía regional y realmente es un orgullo. El avance de la tecnología y el incremento de la producción tiene como valor agregado el cuidado del ambiente. La producción manicera es un ejemplo y un modelo de economía circular que en nuestra ciudad miramos mucho y es una referencia muy importante", expresó.

Actualmente, cinco plantas de la provincia ya generan energía eléctrica a partir de la cáscara del maní.

El convenio que oficializa la creación del Instituto y del sello de calidad fue firmado por María Julia Oliva Cúneo, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba; Diego Bracco, presidente de la Cámara Argentina del Maní; Pablo de Chiara, titular de la Agencia ProCórdoba; y Claudio Urquiza, de la Fundación Maní Argentino.

Del encuentro participaron también el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, entre otras autoridades.