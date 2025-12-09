Defensor de Javier Marieschi denuncia “gravedad institucional” por la tercera orden de detención en su contra

Esteban Yangüez Papagenadio, defensor del desarrollista Javier Marieschi, presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) alegando “gravedad institucional” por la tercera orden de detención librada por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Al mismo tiempo, solicitó el control jurisdiccional que deberá resolver la jueza Celeste Ferreyra. En este escrito, el letrado señaló que hay “violencia institucional” contra su defendido.

Marieschi fue detenido por primera vez en 2019 a raíz de un reguero de denuncias por estafas en emprendimientos de casas y departamentos vendidos en pozo en el noroeste de la ciudad y Nueva Córdoba.

Son cinco entre barrios y edificios. Hay que multiplicar por decenas de damnificados en cada caso y los montos son acordes a lo que cuesta una entrega y cuotas para lograr la casa propia o la inversión que nunca llegó.

Facundo Macarrón apuntó contra los fiscales: “Se me acusó porque soy gay”

Segunda detención

Tras recuperar la libertad en marzo de 2023, en diciembre de ese año, volvió a prisión por una nueva imputación a raíz de intentar vender uno de los edificios inhibidos, que tenía prohibido transferir a un tercero.

Mientras tanto, el 1 de septiembre de 2023 recibió la primera condena por asociación ilícita junto a quienes montaron las estructuras de fideicomisos y ventas de inmuebles, algunos de los cuales nunca se construyeron. La Cámara 3a del Crimen lo condenó a cinco años de prisión en un abreviado que contó con el aval del fiscal de Cámara, Gustavo Dalma. El acuerdo fue polémico por el escaso monto de la pena.

Ese fallo no está firme, con recurso ante la CSJN.

ESTEBAN YANGÜEZ PAPAGENADIO. Abogado defensor de Javier Marieschi.

Tercera detención

Hace ocho días, el 1 de diciembre, la Cámara 4a. del Crimen que tiene uno de los expedientes elevados a juicio por las estafas resolvió otorgarle la libertad bajo determinadas condiciones.

El mismo día, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, le dictó una nueva orden de detención. Según Papagenadio, es por el emprendimiento “Housing Manantial de Molino I”.

El abogado sostiene que el caso tiene gravedad institucional y representa violencia contra su asistido porque ya estuvo preso tres años en un primer momento, luego dos y ahora -y dentro de la misma causa de estafas por emprendimientos inmobiliarios- se ordena que continúe preso.

La causa, que integra cinco entre edificios y barrios cerrados, fue desglosada. Ya se juzgó la asociación ilícita. El último tramo elevado a juicio en septiembre pasado es por los edificios de Nueva Córdoba, de Obispo Salguero 611 y Vélez Sársfield 1.260.

Nepotismo: De 30 magistrados solamente 11 no tienen familiares designados en tribunales

Despliegue de planteos

Según narró a Perfil CÓRDOBA, mientras realizaba los trámites preparatorios para la libertad de su defendido, fue notificado de la nueva decisión de que continúe en prisión. Inmediatamente interpuso recursos de revisión a el juzgado de Control, a cargo de Celeste Ferreyra, y la Corte Suprema. En los escritos expuso los argumentos de su planteo.

“La reciente orden de detención, que constituye la tercera en la secuencia procesal incoada contra el Sr. Marieschi, no puede ser calificada sino como un evidente abuso o desviación de poder por parte del Fiscal de Instrucción. Esta actuación judicial reviste una gravedad institucional extrema, pues se sustenta en una deliberada y artificiosa fragmentación del proceso penal, cuyo único fin discernible parece ser eludir la aplicación de principios de legalidad y economía procesal”.

El defensor alega el “non bis in idem”, una persona no puede ser sometida sucesivamente a procesos sobre los mismos hechos.

La carátula del expediente radicado en el máximo tribunal del país es: “Yangüez Papagenadio, Esteban c/Tribunal Superior de Justicia de Córdoba s/PRISION PREVENTIVA. NON BIS IN IDEM”.

Si decide abocarse -en la mayoría de los casos la Corte rechaza in limine los planteos- podrá analizar si se incurre en un juicio reiterado por los mismos hechos afectando la garantía constitucional del condenado, o no.

En relación al emprendimiento Housing Manantial de Torres I, ubicado en la coqueta Villa Warcalde, la Justicia Civil procedió al remate que culminó hace un mes. Se remató en $1.220 millones.