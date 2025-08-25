La diputada nacional por Córdoba, María Cecilia Ibáñez, se reincorporó al bloque de la Libertad Avanza tras dejar la bancada del MID, encabezada por Oscar Zago.

César Murúa: “el caso de corrupción golpea al Gobierno en su flanco más sensible: la transparencia”

Regreso a La Libertad Avanza

Con una nota fechada del jueves 21 de agosto, Ibáñez le pide al presidente de la Cámara, Martín Menem, ser reincorporada al bloque liderado por el también cordobés Gabriel Bornoroni.

“Me dirijo a usted estimado Presidente a fin de comunicarle mi reincorporación al bloque La Libertad Avanza, como diputada integrante a partir del día de la fecha”, expresa el escrito.

Y luego continúa: “Asimismo le comunico mi desvinculación como integrante legislativa del bloque MID”.

La Libertad Avanza suma heridos: Carrizo y Cornet se unen a la campaña

Diferencias

Zago había dejado el bloque oficialista en abril del año pasado cuando fue desplazado de la titularidad. Entonces junto a Eduardo Falcone e Ibáñez constituyeron el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que ahora tiene dos integrantes.

La ruptura se precipitó luego de que Zago y Falcone mostraran posiciones más afines a los bloques opositores a Milei al rechazar vetos vinculados a la ley de emergencia en discapacidad y aumento a jubilados.

Ibáñez, por el contrario, votó en línea con La Libertad Avanza, lo que fue un anticipo de su regreso al bloque mileísta.

Con la reincorporación de la diputada cordobesa, la bancada libertaria cuenta con 37 diputados en la Cámara Baja.