Grupo Canter inauguró la Torre 3 de Harmonie Chateau y refuerza su liderazgo en el mercado inmobiliario de Córdoba

El sábado pasado, Grupo Canter dio una nueva señal de solidez al inaugurar la Torre 3 de Harmonie Chateau, uno de los desarrollos residenciales más importantes de Córdoba.

El evento reunió a propietarios, invitados especiales y al equipo completo de la desarrollista, consolidando otro hito para la empresa: con esta entrega, el grupo alcanza alrededor de 1.300 unidades finalizadas.

Claudio Loser sobre el acuerdo con EE.UU: “Es lo más parecido a un tratado de libre comercio sin serlo”

Por ello, tanto para los inversores como para los futuros residentes, la culminación de esta etapa representa el prestigio que Canter contruyó a lo largo de sus 15 años de trayectora: en un escenario de incertidumbre, cumplir con los plazos se vuelve un diferencial que impacta directamente en la confianza del mercado cordobés.

Un hito para el mercado inmobiliario cordobés

Con una apuesta al estilo de vida integral, Hermione Chateau se consolidó como el único condominio de torres medianas del estilo que ofrece la mayor cantidad y calidad de amenities, un diferencial que lo posiciona en el mercado.

Inauguración de la Torre 3

Entre sus espacios destacados se encuentran:

Piscina climatizada

Gimnasio equipado

Salones de usos múltiples

Quinchos

Sistemas de seguridad de última generación

Este concepto de “condominio inteligente”, importado y adaptado por Grupo Canter, propone una vida urbana moderna, segura y con servicios de alto estándar, una propuesta que gana terreno ante la creciente demanda de viviendas con amenities de calidad.

Qué hacer en Córdoba este fin de semana XXL: tributo a ABBA, cafés históricos y actividades al aire libre

Lo que se viene

La inauguración de la Torre 3 no marca un cierre, sino un impulso. Con las próximas torres en estado avanzado, la 4 y 5, se proyecta un fuerte crecimiento del complejo. Desde la empresa destacan que la continuidad del proyecto reafirma el compromiso de Canter con su filosofía central: cumplir siempre, incluso en contextos económicos que desafían al sector.