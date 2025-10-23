Innovación con sello cordobés: presentan el CEIT y nuevos programas para potenciar la ciencia

Córdoba sumó un nuevo capítulo a su apuesta por el conocimiento. La Provincia presentó el Centro de Estudios, Investigación y Transferencia (CEIT), un espacio pensado para que el mundo científico, el académico y el productivo trabajen codo a codo en proyectos que impulsen la innovación y el desarrollo local.

El anuncio se realizó en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el presidente del CEPROCOR, Marcos Sestopal; y la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), María Julia Oliva Cúneo.

El nuevo centro funcionará bajo la órbita del ministerio y estará integrado por representantes de las tres instituciones. Su misión: convertir las ideas científicas en soluciones concretas para la producción y la vida cotidiana.

"Lo que hacemos en Córdoba va a contrapelo de lo que ocurre en la Argentina. Es remar contra la corriente, pero convencidos del valor que tiene el conocimiento y la educación", expresó Llaryora, al destacar que la Provincia multiplicó por once el presupuesto destinado a ciencia e innovación.

"Mientras otros recortan, nosotros invertimos en el futuro. El mundo está en la era del conocimiento, y quien sacrifica el conocimiento, sacrifica su porvenir", agregó.

El CEIT buscará integrar capacidades, equipos y saberes para desarrollar proyectos con impacto territorial. Su trabajo combinará investigación, formación de recursos humanos y vinculación con empresas, municipios y comunas, para que la ciencia no se quede en los laboratorios, sino que se traduzca en beneficios concretos.

Nuevos programas para impulsar la innovación

El lanzamiento del CEIT vino acompañado por la presentación de dos programas de financiamiento: Córdoba Ciencia Productiva y Córdoba 4.0, que destinarán $1.500 millones a proyectos de investigación y tecnología aplicada.

El ministro Dellarossa explicó que las convocatorias apuntan a fortalecer la relación entre el sistema científico, los municipios y el sector privado. "Queremos que los proyectos científicos tengan aplicación real en el territorio, que sirvan para mejorar la competitividad de Córdoba y generar trabajo genuino", dijo.

En detalle

- Córdoba Ciencia Productiva

Este programa financia proyectos de investigación aplicada, innovación pública e innovación productiva, con aportes no reembolsables que van de $5 millones a $60 millones. Se priorizan las propuestas con resultados visibles en la producción y en la gestión pública.

- Córdoba 4.0

Con un presupuesto de $300 millones, Córdoba 4.0 acompaña a las MiPyMES en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y procesos de digitalización. Cada empresa podrá acceder a ANR de hasta $10 millones, cubriendo la mitad de los costos del proyecto.