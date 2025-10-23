Perfil
Dónde recibir ayuda por salud mental y adicciones en Córdoba: centros gratuitos, horarios y teléfono 0800

La Municipalidad de Córdoba ofrece nueve espacios de acompañamiento para vecinos que necesiten acompañamiento psicológico. Descubrí cómo acercarte y acceder al apoyo profesional en tu barrio.

Psicólogos - Apross
. | Redes sociales
Perfil Redacción Córdoba
Córdoba cuenta con nueve centros gratuitos de acompañamiento en salud mental y adicciones, destinados a personas que atraviesan problemáticas de consumo o a sus familiares y amigos.

Los espacios funcionan en distintos barrios de la ciudad, ofreciendo escucha, orientación, seguimiento y derivaciones según cada caso.

Cómo acceder

La atención se brinda de lunes a viernes, con horarios específicos por sede, y además está disponible la línea gratuita 0800-888-5555, activa las 24 horas para consultas urgentes. Esta iniciativa busca garantizar acceso rápido y seguro a contención profesional en toda la ciudad de Córdoba.

Cada centro realiza una primera valoración del caso, ofrece acompañamiento individual o familiar y brinda derivaciones a especialistas según la necesidad.

Centros municipales de acompañamiento por barrio

  • - Tramas (San Vicente): San Jerónimo 2573, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-2266003. Apoyo individual y familiar.
  • - Lazos (Providencia): Castro Barros 559, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-5081286. Escucha y derivaciones.
  • - Las Aldeas (Argüello Lourdes): Gabriel Ortega 8050, lunes a viernes 09:00-17:00. Tel: 351-6100335. Orientación en consumo problemático.
  • - Jaire (Villa Bustos): Ancasti 5750, lunes 14:30-19:30 y martes a viernes 09:00-19:30. Tel: 351-6100536. Contención y seguimiento familiar.
  • - Raíces (Parque Futura): Aruba 3447, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-3902601. Atención personalizada y derivaciones.

Puntos de encuentro comunitarios en Córdoba

  • - Yapeyú: Bailén 196, lunes a viernes 09:00-17:00. Tel: 351-5907343.
  • - Los Robles: Docentes Argentinos 5908, lunes 09:30-15:00, miércoles 10:00-15:00 y viernes 10:00-15:00. Tel: 351-3277545.
  • - Maldonado: Martín Cartechini 428, lunes a viernes 09:00-15:00. Tel: 351-3277614.
  • - Argüello: Gabriel Ortega 8050, lunes a viernes 09:00-15:00. Tel: 351-6100335.
  • - Comercial: Río Quinto 180, lunes a viernes 09:00-16:00. Tel: 351-8646066.
