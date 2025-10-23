Dónde recibir ayuda por salud mental y adicciones en Córdoba: centros gratuitos, horarios y teléfono 0800

Córdoba cuenta con nueve centros gratuitos de acompañamiento en salud mental y adicciones, destinados a personas que atraviesan problemáticas de consumo o a sus familiares y amigos.

Los espacios funcionan en distintos barrios de la ciudad, ofreciendo escucha, orientación, seguimiento y derivaciones según cada caso.

Cómo acceder

La atención se brinda de lunes a viernes, con horarios específicos por sede, y además está disponible la línea gratuita 0800-888-5555, activa las 24 horas para consultas urgentes. Esta iniciativa busca garantizar acceso rápido y seguro a contención profesional en toda la ciudad de Córdoba.

Semifinal River vs Independiente Rivadavia en el Kempes: precios, accesos, rutas y operativo de seguridad en Córdoba

Cada centro realiza una primera valoración del caso, ofrece acompañamiento individual o familiar y brinda derivaciones a especialistas según la necesidad.

Centros municipales de acompañamiento por barrio

- Tramas (San Vicente): San Jerónimo 2573, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-2266003. Apoyo individual y familiar.

(San Vicente): San Jerónimo 2573, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-2266003. Apoyo individual y familiar. - Lazos (Providencia): Castro Barros 559, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-5081286. Escucha y derivaciones.

(Providencia): Castro Barros 559, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-5081286. Escucha y derivaciones. - Las Aldeas (Argüello Lourdes): Gabriel Ortega 8050, lunes a viernes 09:00-17:00. Tel: 351-6100335. Orientación en consumo problemático.

(Argüello Lourdes): Gabriel Ortega 8050, lunes a viernes 09:00-17:00. Tel: 351-6100335. Orientación en consumo problemático. - Jaire (Villa Bustos): Ancasti 5750, lunes 14:30-19:30 y martes a viernes 09:00-19:30. Tel: 351-6100536. Contención y seguimiento familiar.

(Villa Bustos): Ancasti 5750, lunes 14:30-19:30 y martes a viernes 09:00-19:30. Tel: 351-6100536. Contención y seguimiento familiar. - Raíces (Parque Futura): Aruba 3447, lunes a viernes 08:00-18:00. Tel: 351-3902601. Atención personalizada y derivaciones.

De la Sota: “este modelo no reelige”; el oficialismo ya perdió apoyo y Provincias Unidas lo acompaña

Puntos de encuentro comunitarios en Córdoba