Semifinal River vs Independiente Rivadavia en el Kempes: precios, accesos, rutas y operativo de seguridad en Córdoba

El estadio Mario Alberto Kempes será sede este viernes 24 de octubre a las 22:10 del duelo entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina 2025. El encuentro contará con público de ambas hinchadas y un amplio operativo de seguridad provincial. Las puertas del estadio se abrirán a las 19:30 horas.

Operativo de seguridad y controles en rutas

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) confirmó el dispositivo que incluirá la participación de Policía de Córdoba, Bomberos, Fuerza Antinarcotráfico, Tribuna Segura, seguridad privada, personal médico, seis ambulancias y socorristas.

Los hinchas mendocinos ingresarán por las rutas 7, 8 y 36, con control en Río Cuarto; mientras que los de River llegarán desde CABA por ruta 8, incorporándose luego a la autopista Rosario–Córdoba, con control en el peaje Toledo.

Ubicación y accesos por hinchada

Los simpatizantes de River Plate accederán a la popular Willington por los portones 2, 3 bis y auxiliar sur, mientras que quienes cuenten con ubicaciones en platea Gasparini ingresarán por los portones 3 y 4, y los de platea Ardiles norte, por el portón 2 bis.

En tanto, los hinchas de Independiente Rivadavia ocuparán la popular Artime, con acceso por las puertas 1 bis y auxiliar sur, y la platea Ardiles sur, con ingreso por la puerta 1.

Estacionamientos y horarios de cierre en parques

Para los hinchas de River, los estacionamientos habilitados serán Parque del Kempes, Facultad de Turismo, Montes Pacheco, Centro de Convenciones y playa Norte (colectivos). Los mendocinos tendrán disponibles la playa Sur y el Parque Bustos.

Los parques aledaños tendrán horarios especiales

- Parque del Kempes: cierra a las 12:00

- Parque Bustos: cierra a las 15:00

- Parque del Chateau: cierra a las 17:00

Transporte público al estadio

Los colectivos especiales saldrán desde Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas hacia Parque del Kempes Norte a partir de las 19:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación por los controles y cortes previstos.

Entradas, canje y precios oficiales

El canje para los hinchas de River se realiza en las boleterías norte del estadio, miércoles y jueves de 11 a 18, y el viernes de 12 a 19 en el Complejo Ferial Córdoba. Las entradas físicas para ambas parcialidades se venden hasta el jueves en las boleterías del Kempes. El día del partido no habrá venta en el estadio.

Precios