"La noche de los CPC": se podrá retirar la Tarjeta SUBE

La Municipalidad de Córdoba informó que se realizará este jueves una nueva edición de “La Noche de los CPC”.

La atención al público en horario vespertino y nocturno será desde las 17 y se extenderá hasta las 21.

Tarjeta SUBE

Los CPC ofrecerán la gestión de trámites correspondientes a Registro Civil, carnet de conducir, recursos tributarios, obras públicas, inspección, cultura y deportes, entre otras. Además se podrá retirar la tarjeta SUBE.

La oferta de actividades recreativas y espectáculos varía según cada punto de la capital cordobesa.

CPC

En el CPC Mercantil (Onofre Marimón 7400) habrá un bingo familiar y los vecinos podrán participar de la creación de una pintura de mural. Para los niños habrá una actividad especial de la Cátedra de la Paz (UPC) con “Cambiemos el juego”, una propuesta con juegos inclusivos.

En el CPC de Pueyrredón (Gavilán 850), se hará presente el Circo Errante.

En la Sala de Exposiciones «Pedro Pont Vergés» del CPC Argüello ( Av. Ricardo Rojas esq. Rafael Núñez ), de 18 a 20 horas se realizará un taller artístico, estará Cuenta Cuento y a los infantes se les realizará maquillaje artístico. El cierre será con una muestra de karate para las infancias.

En la zona norte, el CPC Monseñor Pablo Cabrera (Av. Monseñor Pablo Cabrera 4800) ofrecerá a los vecinos que se acerquen hasta el lugar, una clase de zumba y juegos junto a profesores del área Deportes que se realizarán en la explanada, entre otras actividades. El cierre de la jornada se dará en el auditorio, en donde a las 20 se presentará la obra de teatro La Noninna del grupo Enigma.

En el CPC de barrio Empalme ( Av. Amadeo Sabattini 4650), la payasa Aleli traerá su alegría para divertir a todos los presentes Además se le hará entrega a la Fundación Oncológico de Córdoba de mantas y gorritos tejidos por las Tejedoras Solidarias.

Atriles para que los niños pinten, juegos de mesa, pintura con brillos y glitter para los más pequeños, serán las propuestas del CPC Guiñazú (Av. Juan B Justo 9654).

Más propuestas

En el CPC Jardín (Celso Barrios 1825), las propuestas incluyen un taller para aprender a confeccionar grullas de papel, atriles para que los chicos puedan pintar y un circuito de actividades recreativas y deportivas.

Kermés, castillos inflables, animación, sorteos y entrega de premios serán algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el CPC Colón (Av. Colón 5300). La apertura de la jornada estará a cargo de la banda de la Policía de la provincia de Córdoba.

En el CPC Rancagua (Av. Rancagua 2900), las actividades de la jornada incluyen juegos, cine, sorteos y shows en vivo. Además se les entregará a quienes se hagan presentes en el lugar chocolate caliente.

Roy Di Mauro, La Tía Silvia, Lu Eggel y Mati Marcellini realizarán un show de stand up en el CPC San Vicente (San Jerónimo 2850) a partir de las 20.