La vacancia comercial viene en baja y mejora la ocupación en el Centro y Nueva Córdoba

La actividad comercial en la ciudad de Córdoba muestra señales de recuperación, reflejadas en una disminución de los niveles de vacancia de locales tanto en el Área Central como en Nueva Córdoba. Así lo indican los resultados de una serie de relevamientos realizados por una consultora especializada para el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), que analizó la ocupación de espacios comerciales durante los últimos meses.

De acuerdo con los datos obtenidos, la tendencia es positiva y confirma una mayor ocupación de locales en dos de los principales polos comerciales de la capital provincial. Sin embargo, el estudio también revela que el proceso no se desarrolla de manera homogénea, ya que algunos corredores muestran una recuperación más dinámica que otros.

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En el Área Central, la vacancia comercial pasó del 9,54% en marzo al 7,45% en mayo de 2026. Esto implica que la ocupación alcanzó el 92,55% de las más de 5.400 unidades comerciales relevadas. En términos absolutos, el relevamiento abarcó 5.423 locales, distribuidos entre comercios a la calle y espacios ubicados en galerías comerciales.

Por su parte, Nueva Córdoba registró una mejora aún más pronunciada. Allí, la vacancia descendió del 4,35% al 3,03%, lo que representa una reducción cercana al 30% en la cantidad de locales desocupados. El estudio incluyó 1.978 unidades comerciales relevadas en este sector de la ciudad.

Los resultados permiten observar una reactivación del mercado comercial urbano, aunque con comportamientos diferenciados según la ubicación. Algunos corredores logran absorber rápidamente los espacios vacantes y atraer nuevas inversiones, mientras que otros continúan enfrentando dificultades para recuperar niveles de actividad similares a los registrados antes de la desaceleración económica.

Desde el CPI señalaron que esta situación refleja una transformación en la dinámica comercial de la ciudad. Según indicaron, existen zonas que están consolidando su atractivo para comerciantes e inversores, mientras que otras deben afrontar desafíos vinculados a la competitividad y a la capacidad de generar flujo de consumidores.

En ese sentido, el informe plantea que Córdoba atraviesa un proceso de reorganización de su actividad comercial, caracterizado por una mayor concentración de la demanda en determinados sectores. Esta tendencia configura un escenario de “recentralización selectiva”, donde ciertos corredores urbanos se fortalecen y ganan protagonismo dentro del mapa comercial local.

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La evolución de la vacancia es considerada un indicador relevante para medir el dinamismo de una ciudad. Una menor cantidad de locales vacíos suele asociarse a una mayor actividad económica, incremento de inversiones y expectativas más favorables por parte de comerciantes y empresarios.

No obstante, el relevamiento aclara que la reducción de la vacancia no implica necesariamente una recuperación uniforme de todos los indicadores del sector. El estudio se limita a medir la ocupación física de los locales comerciales y no contempla variables como precios de alquiler, niveles de facturación o rentabilidad de los negocios.

Datos y mercado

Desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios destacaron además la importancia de contar con información precisa para analizar la evolución del mercado. En ese marco, remarcaron el valor de la profesionalización y de la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias vinculadas al comercio.

La entidad sostiene que, en un contexto económico donde las decisiones de inversión son cada vez más selectivas, la disponibilidad de datos confiables y el asesoramiento especializado adquieren una relevancia creciente. Asimismo, considera que los marcos regulatorios y los mecanismos de control continúan siendo elementos importantes para brindar previsibilidad a propietarios, comerciantes e inversores.

Uno de los aspectos destacados del trabajo es la metodología utilizada. A diferencia de otros relevamientos basados en publicaciones de alquiler o avisos comerciales, este estudio se realizó mediante inspecciones presenciales y verificación física de cada unidad comercial. Este procedimiento permitió identificar con mayor precisión cuáles locales se encontraban efectivamente ocupados y cuáles permanecían vacíos al momento de la medición.

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En el Área Central, la investigación cubrió 194 cuadras y 31 galerías comerciales, incluyendo 4.055 locales a la calle y 1.368 ubicados en galerías. En Nueva Córdoba, el relevamiento comprendió 1.719 locales a la calle y 259 en galerías comerciales.

Los resultados ofrecen una fotografía actualizada de la actividad comercial en dos de los sectores más relevantes de la ciudad y permiten observar cómo evoluciona la ocupación de espacios en un contexto de cambios económicos y de transformación de los hábitos de consumo.

Más allá de la mejora registrada en los indicadores, el informe deja planteado un interrogante para los próximos meses: si la recuperación observada podrá consolidarse y traducirse en nuevas inversiones, generación de empleo y desarrollo urbano sostenido. La respuesta dependerá, en gran medida, de la evolución de la actividad económica y de la capacidad de los distintos corredores comerciales para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.